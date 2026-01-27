  • Новость часаЖители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Ученые передвинули стрелки «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    Трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    73 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    4 комментария
    27 января 2026, 22:45 • В мире

    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах

    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах
    @ Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц. По мнению экспертов, это указывает на потерю Зеленским морального облика на фоне серии политических и дипломатических поражений. Они провели исторические параллели с аналогичными «KPI по убийствам» Пол Пота и японских милитаристов.

    Во вторник Владимир Зеленский подтвердил поставленную ВСУ и новому министру обороны Михаилу Федорову задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц. Как предположило украинское издание «Страна», вероятно, речь идет как об убитых, так и раненых. Заявление прозвучало в ходе презентации системы «еБаллы», где собрались командиры подразделений беспилотных систем.

    «Когда речь идет о 50 тыс. российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но, тем не менее, это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют», – заявил Зеленский, добавив, что поставленная задача касается всех сил обороны.

    Однако, по его мнению, обеспечить такой уровень потерь можно «в первую очередь дронами» всех типов. О том, что стратегической целью Киева является убийство 50 тыс. россиян, первым сказал на прошлой неделе Федоров. Министр отмечал, что это просьба Зеленского.

    Кроме того, во время недавнего выступления в Вильнюсе Зеленский назвал главным противником Европы и Украины правительство «советской Москвы и имперского Петербурга». В этой же речи прозвучала резкая критика в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. «Пока что белому шпицу Лукашенко принадлежит больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и я уверен, будет еще шанс», – сказал он.

    Также Зеленский в ходе своего визита в Литву впервые встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая выполняет роль главной белорусской оппозиционерки по версии ЕС. Предметом разговора, по данным местных журналистов, стала возможность возбуждения уголовного дела против Лукашенко.

    Впрочем, как считает политолог Алексей Чеснаков, острые заявления Зеленского в адрес Москвы, Санкт-Петербурга, россиян и Лукашенко не стоит воспринимать всерьез. «Как показывает практика последних лет, хамство – это естественная реакция Зеленского в условиях кризиса возможностей», – пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.

    По мнению политолога, одним из поводов для хамства стал отказ президента США Дональда Трампа подписывать в Давосе план по восстановлению Украины. «Цель проста – сорвать переговорный процесс. И это фиксируем не только мы. Все понятно и прозрачно и для США, и для Европы. Пока терпят», – считает Чеснаков.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что с военной точки зрения поставленная Зеленским задача по потерям ВС РФ не имеет отношения к реальности и преследует исключительно пропагандистские цели.

    «Все эти заявления о 50 тысяч и прочие фантазии – это психологическое средство для отвлечения внимания, – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». – Внутреннее поражение легко маскируется даже не видимостью внешних побед, а фантазиями о них. Раз реальных успехов нет, Зеленский пытается их выдумать».

    Собеседник подчеркнул, что тема «пятидесяти тысяч русских» призвана отвлечь украинское общество от того, что люди в стране мерзнут без тепла и света как раз-таки по вине Зеленского, который упорно не желает идти на подписание мирного договора и даже американской стороной рассматривается как человек, который тормозит урегулирование конфликта.

    «Кроме того, подобные заявления показывают, что Зеленский окончательно утратил моральный облик. Ради сохранения власти он и ключевые фигуры его режима готовы на любое преступление – политическое, экономическое, нравственное. Для них война с Россией – лишь инструменты удержания власти. И чтобы не погибнуть самим, они готовы уничтожить всех остальных», – рассуждает эксперт.

    Отдельно Скачко отметил нового украинского министра обороны Федорова, назвав его бывшим «эсэмэмщиком» и руководителем цифрового направления в штабе Зеленского на выборах в 2019 году, «у которого снесло башку». «При этом вся идеология и система создания беспилотников – от производства на предприятиях до кустарного производства в подвалах жилых домов – это его идея», – добавил политолог.

    «Зеленский публично ставит задачу вывести потери РФ на фронте до 50 тыс. человек в месяц, чтобы поддержать и придать вес новому министру обороны, потому что в армейской среде Федоров – никто», – считает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». По его словам,

    подобные задачи носят исключительно пропагандистский характер, а реальную картину хорошо видно «на украинских кладбищах».

    «Достаточно посмотреть на цифры при обмене телами – соотношение потерь давно вышло за классические рамки. Зеленский пытается убедить, что жертвы ВСУ оправданы, а потери России выше. Но даже некоторые депутаты Рады заявляют: если верить украинской пропаганде, российская армия должна была закончиться уже давно», – пояснил эксперт.

    Леонков полагает, что ради личных гарантий безопасности «Зеленский готов угробить всех, кого удается отправить на фронт». «В Европе и США уже начали говорить о капитуляции Украины, так что его ничто не спасет. А его слова про 50 тысяч дадут России дополнительный повод для усиления натиска. Этот античеловечный режим, который сейчас гробит население Украины, должен быть уничтожен», – заявил аналитик.

    Он также отметил, что попытки ВСУ навязать экстремальные темпы на фронте приводят к сопутствующим потерям. «Когда ВСУ пытаются повысить интенсивность где-либо, Россия отвечает кратно усиленным натиском. Это заметно по ударам по энергоструктуре Украины. Зеленский говорит о блэкауте в Москве и бьет по объектам в других регионах России, а электричества нет в Киеве и других украинских городах», – резюмировал Леонков.

    «Зеленский и его команда КВН по-прежнему находятся в реальности, где они играют в компьютерную стратегию с элементами шутера. Тянет возмутиться, до каких глубин цинизма и людоедства дошел этот клуб веселых и находчивых, но ничего принципиально нового в их затее нет. В истории человечества все уже было, и KPI по убийствам русских от Зеленского мне напомнил про два знаковых случая», – делится политолог Дмитрий Бавырин.

    Прежде всего это напоминает формулу Пол Пота победы в войне с Вьетнамом «один к тридцати».

    «Имелось в виду, что один кхмер должен убить в бою 30 вьетнамцев. Гениальная идея не выдержала проверку реальностью. Обозленные набегами красных кхмеров, вырезавших вьетнамское население приграничных деревень и островов, а еще больше тем, что руководство кхмеров довольно долго и успешно втирало очки руководству Вьетнама, вьетнамцы ввели войска в Камбоджу, свергнув режим красных кхмеров легко, а главное – быстро», – напомнил собеседник.

    Второй случай касается спора двух японских офицеров, которые по дороге из Шанхая в Нанкин в 1937 году поспорили, кто быстрее убьет холодным оружием 150 китайцев. «Это соревнование активно освещалось японской прессой, породило кураж, ставки, толпы болельщиков. На таких настроениях японская армия вошла в Нанкин и убила – по максимальным китайским оценкам – 200 тыс. человек», – отметил Бавырин.

    По его словам, «в одном случае речь идет о чудовищном военном преступлении в истории человечества», а в другом – «об одной из наиболее кровожадных диктатур». «Именно так выглядит та турнирная таблица, куда Зеленский, Федоров и другие члены команды КВН «Украина понад усе» нынче хотят залезть, действуя по логике «после нас хоть потоп». Значит, будет им потоп», – полагает спикер.

