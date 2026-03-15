  • Новость часаТрамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    15 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    28 комментариев
    15 марта 2026, 02:48 • Новости дня

    Трамп собрался вернуть антироссийские санкции после стабилизации цен на нефть

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Антироссийские санкции, связанные с нефтью, будут восстановлены после стабилизации цен на энергоресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Как только кризис завершится, они вернутся», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Глава Белого дома отметил, что нынешние шаги призваны смягчить последствия энергетического кризиса. «Я хочу нефти для мира», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. В результате конфликта мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    14 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Иран назвал Украину законной военной целью

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

    Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.

    Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

    Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.

    Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.

    Комментарии (27)
    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 01:15 • Видео
    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

    Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    СМИ: Иранский шафран перестал поступать в Россию из-за войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    Комментарии (9)
    14 марта 2026, 15:17 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европе грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. Он напомнил топливный кризис 70-х годов прошлого века, когда европйецам приходилось отказываться от автомобилей. Сейчас ситуация хуже, считает Штерн.

    Как заявил глава OMV Альфред Штерн в интервью газете Die Presse, Европе грозит серьезная нехватка топлива из-за сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Мы находимся в серьёзной глобальной ситуации дефицита нефти, газа и топлива».

    Штерн отметил, что мировое потребление нефти составляет около 100 млн баррелей в сутки, а стратегические резервы, введённые на рынок – это только 400 млн баррелей, которых хватит на четыре дня. По его словам, если бы потребовалось заменить объёмы, проходящие через Ормузский пролив, этих запасов хватило бы лишь на 14 дней.

    Он добавил, что никто не может предсказать, как долго продлится кризис, и напомнил, что в 1970-е годы австрийцам приходилось отказываться от автомобилей один день в неделю для экономии топлива. Сейчас, по оценке Штерна, миру не хватает пятой части объёмов нефти, пятой части поставок СПГ и десятой части топлива. Он считает, что подобные меры экономии могут стать актуальными вновь, возможно, потребуется отказаться от использования автомобилей уже два дня в неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив только при оплате нефти юанями. Глава Евросовета выразил тревогу в связи с решением США по российской нефти. Дональд Трамп допустил возможность военного конвоирования танкеров в Ормузском проливе.

    Комментарии (9)
    14 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны, были задержаны в провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По информации КСИР, у задержанных изъяли три терминала спутниковой связи Starlink. В заявлении подчеркивается, что использование этих устройств в Иране незаконно.

    По оценкам аналитиков, несмотря на запрет, десятки тысяч иранцев продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink для обхода государственного контроля и передачи информации. За владение подобными терминалами в стране может грозить многолетнее заключение.

    Кроме того, государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о задержании еще четверых человек, которые якобы передавали каналу Iran International сведения о последствиях недавних ракетных и бомбовых атак. Напомним, этот персоязычный канал, базирующийся в Лондоне, в Иране признан террористической организацией и его деятельность запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана открыли доступ к поисковой системе Google после длительной блокировки. Иран принял решение подготовиться к возможному отключению от глобального интернета. Компания SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковому интернету Starlink на территории страны.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    @ Marcin Obara/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения в устойчивости НАТО на фоне требований Дональда Трампа повысить военные расходы стран-участниц до 5% от ВВП.

    Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBC заявил, что не исключает вероятности краха альянса в текущий президентский срок Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Столтенберг также выразил сомнения в том, что НАТО окажется еще глубже втянуто в противостояние США и Израиля с Ираном. Тем не менее он подчеркнул, что возможная эскалация этого конфликта может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.

    Ранее Дональд Трамп критиковал европейских партнеров по НАТО за недостаточный вклад в оборонные расходы и настаивал на том, чтобы все участники альянса увеличили свои военные бюджеты до 5% от ВВП. По мнению Столтенберга, подобная риторика усиливает напряженность внутри блока и ставит под вопрос дальнейшее единство альянса.

    Столтенберг усомнился в перспективах долгого пребывания США в составе организации.

    Агентство Bloomberg допустило вероятность краха военного блока из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа.

    Экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил о риске прекращения существования объединения в его нынешнем виде.

    Комментарии (2)
    14 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

    СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

    В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.

    Комментарии (2)
    14 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля заявила, что уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем ПВО.

    Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.

    В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.

    Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.

    Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.

    Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (4)
    14 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Греция связала удар по танкеру с ослаблением санкций на нефть из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр судоходства Греции допустил, что атака на танкер у Новороссийска может быть связана с частичным разрешением США на транспортировку российской нефти.

    Удар по греческому танкеру Maran Homer в Черном море может быть связан с недавним частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Министр отметил, что рассматривает случившееся как часть давления со стороны стран региона, однако воздержался от прямых обвинений Киева в атаке дроном на судно, находившееся недалеко от Новороссийска.

    Греческое издание slpress.gr указывает, что за ударом, вероятно, стоит Украина, реагируя таким образом на решение США частично снять ограничения на транспортировку российской нефти. По данным портала, украинская сторона уже неоднократно совершала подобные нападения на танкеры в Черном море.

    «Предполагается, что удар по танкеру был частью давления, которое оказывают на нас страны региона, и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца», – заявил Кикилиас в эфире телеканала ERT-news.

    Министр подчеркнул, что Афины намерены решительно протестовать против подобных атак, предпринимая шаги не только на национальном уровне, но и в рамках Европейского совета. Он добавил, что греческие моряки должны оставаться вне политических конфликтов и не вовлекаться в военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Ранее танкер Matilda подал сигнал бедствия после удара ВСУ.

    В Кремле считают, что действия США по смягчению санкций против российской нефти связаны с желанием повлиять на мировой энергетический рынок.


    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Посол Джалали пообещал США суровое возмездие за покушение на нового лидера Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали, США ожидает жесткое возмездие в случае покушения на нового руководителя Ирана, передает РИА «Новости». Он отметил, что народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи, а США уже сталкиваются и столкнутся в дальнейшем с суровой реакцией.

    На вопрос, каким будет ответ Тегерана, если США или Израиль попытаются устранить нового лидера Моджтабу Хаменеи, дипломат подчеркнул: «Ответ Ирана вы видите сегодня». Он добавил, что общество разгневано и требует возмездия за пролитую кровь.

    С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по территории Ирана, включая Тегеран. В результате атак сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран бомбит военные объекты США на Ближнем Востоке и наносит удары по израильским целям.

    В первый день нападения погиб аятолла Али Хаменеи. Его преемником 8 марта стал его сын Моджтаба Хаменеи, который пока не выступал публично. По словам представителя иранского МИДа Исмаила Багаи, новый лидер был ранен, однако его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти аятоллы Хаменеи. Убийство Хаменеи назвали фатальнее смертей Каддафи и Хусейна. Корпус стражей исламской революции пообещал отмщение за смерть аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Иран озвучил условия для окончания конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в зоне Персидского залива.

    Иран требует от США компенсаций за нанесенный ущерб и вывода всех американских сил из зоны Персидского залива. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи в эфире иранского телеканала SNN, передает РИА «Новости».

    «Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие – уход США из Персидского залива», – подчеркнул Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран настаивает на полной компенсации ущерба, отмене санкций и получении гарантий от США, а также подчеркивает, что победа страны возможна как на переговорах, так и военным путем, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

    Ранее Иран выдвинул три ключевых условия для диалога с Вашингтоном: гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.


    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по целям в ОАЭ и призвал эвакуироваться

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран предупредил о готовящихся атаках на арабские порты Фуджайра, Халифа и Джебель-Али в качестве ответа на нападение на остров Харк, и призвал жителей эвакуироваться.

    Иран объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что речь идет о портах Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые объявлены законными целями из-за присутствия там американских военных среди гражданских объектов.

    Власти Ирана опубликовали срочное предупреждение для населения ОАЭ. В тексте говорится: «Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али».

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Сообщается, что эти порты могут быть поражены в ближайшие часы в ответ на нападение на принадлежащий Ирану остров Харк. Причиной указано размещение американских военных среди гражданских объектов в этих районах.

    Ранее американские военные нанесли удары более чем по 90 целям на иранском острове Харк.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил атаками на крупнейшие технологические корпорации США.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 21:29 • Новости дня
    США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа отвергла предложение арабских монархий по прекращению огня, несмотря на попытки Омана наладить диалог, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

    Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

    Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.

    Комментарии (5)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации