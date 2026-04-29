Reuters сообщило о попытках США оценить последствия объявления победы над Ираном
Белый дом поручил разведке США просчитать последствия одностороннего объявления о победе над Тегераном, сообщает Reuters.
Американские спецслужбы анализируют, «как Иран отреагировал бы», если бы США «объявили в одностороннем порядке о победе». Главная цель проверок заключается в оценке политических рисков для республиканцев перед грядущими промежуточными выборами, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В Белом доме опасаются серьезного поражения Республиканской партии из-за непопулярности военной кампании и роста цен на топливо. Окончательное решение пока не принято. Быстрая деэскалация способна снизить давление на Белый дом, даже если Тегеран восстановит ядерную программу.
Три источника отмечают, что в Вашингтоне полностью осознают политическую цену продолжения боевых действий. Внутриполитическое давление с целью скорейшего завершения конфликта собеседники агентства называют колоссальным. Власти сохраняют планы точечных ударов по иранскому руководству, однако масштабное наземное вторжение теперь маловероятно.
За время перемирия, начавшегося 8 апреля, Тегеран успел извлечь из-под завалов значительное количество вооружений, включая беспилотники и ракетные установки. Возобновление полномасштабной операции обойдется Вашингтону значительно дороже, чем в первые дни прекращения огня, сообщает Reuters.
ЦРУ и Национальная разведка США отказались комментировать ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.