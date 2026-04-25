Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана
Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.
Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.
По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.
«Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.
Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.
Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.