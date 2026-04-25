  Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану
    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    Захарова: МИД использует вызов посла в Румынии для донесения позиции Москвы
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Умер Герой России Алексей Петров
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Названо сырье, которое есть только у России
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    Президент США признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде импортных пошлин, после решения Верховного суда об их незаконности, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    Бывший глава ЦРУ Бернс назвал ошибки Трампа в конфликте с Ираном

    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Посол Джалали: Иран планирует проведение Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    24 апреля 2026, 22:52 • Новости дня
    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Прямые переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана могут пройти 27 апреля в Исламабаде, заявил корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

    «Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», – приводит слова Равида ТАСС.

    Корреспондент Axios заявил, что накануне вероятной встречи руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи обсудит возобновление диалога с властями Пакистана. Источники уточнили, что окончательное решение о проведении трехстороннего саммита примут по итогам этих предварительных бесед.

    В ближайшие дни у министра иностранных дел Ирана также запланированы официальные рабочие визиты в Оман и Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник сообщил о возможном прорыве в подготовке переговоров. США направили спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для контактов с иранской стороной.

    25 апреля 2026, 00:57 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ОАЭ Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления диалога для долгосрочного урегулирования кризиса в Ормузском проливе. При этом должны учитываться законные интересы всех государств региона, сообщается на сайте МИД.

    Стороны также предметно рассмотрели шаги по укреплению сотрудничества между государствами. Особый акцент был сделан на развитии гуманитарных связей и расширении контактов между гражданами в рамках договоренностей лидеров двух стран.

    Кроме того, министры приветствовали скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. В завершение разговора главы ведомств сверили график предстоящих контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу Ирана с арабскими странами. Ранее российский министр и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение ситуации в районе Ормузского пролива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку в этом регионе хрупкой и непредсказуемой.

    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Тегеран озвучил Исламабаду свое видение завершения противостояния с Вашингтоном

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Корейский эксперт усомнился в законности блокады Ормузского пролива США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива, заявил генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом.

    Чхве Су Бом заявил, что Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что согласно международным правовым нормам, регулирующим военно-морские блокады, необходимы предварительное уведомление, эффективность, беспристрастное правоприменение и учет гуманитарных аспектов. Чхве Су Бом отметил, что юридическая обоснованность односторонней блокады иранских портов остается весьма сомнительной.

    По словам главы ассоциации, морские блокады обычно рассматриваются в контексте военных конфликтов на море и вводятся в соответствии с Уставом ООН и санкциями Совета Безопасности. Он добавил: «С точки зрения международного права, это действие может стать предметом серьезного юридического спора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о начале военно-морской блокады Ормузского пролива. В ответ Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов до полного снятия американских санкций. Позднее парламент Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов за пересечение этой акватории.

    25 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Писториус заявил об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море

    Германия решила отправить тральщик и вспомогательное судно в Средиземное море

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин перебросит в акваторию Средиземного моря минный тральщик и судно поддержки для подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Германия планирует отправить в Средиземное море минный тральщик и вспомогательное судно, передает ТАСС. Этот шаг предпринимается в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе.

    «Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.

    Глава оборонного ведомства не уточнил точные сроки переброски кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина направить тральщики для защиты морских маршрутов.

    Европейский союз подготовил меры по разминированию Ормузского пролива.

    Ранее Министерство обороны Германии представило масштабную стратегию укрепления собственных вооруженных сил.

    25 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    NBC: Ущерб базам США от Ирана оценили в миллиарды долларов

    NBC: Восстановление баз США после атак Ирана обойдется в миллиарды долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Последствия ракетных обстрелов военных объектов Вашингтона в Персидском заливе оказались значительно масштабнее, чем это признается американскими властями, требуя огромных затрат на реконструкцию поврежденной инфраструктуры, отмечает канал NBC.

    Реальный масштаб потерь американской армии на Ближнем Востоке тщательно скрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой наканал NBC.

    «Американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива получили от иранских ударов обширные повреждения, которые являются намного серьезнее, чем признается публично. Как ожидается, восстановление обойдется в миллиарды долларов», – заявили чиновники.

    Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив атаковали иранскую территорию, включая Тегеран. В ответ Иран стал наносить регулярные удары по израильским землям и позициям США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американские военные базы в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Вооруженные силы исламской республики вывели из строя системы связи на семи объектах Пентагона.

    25 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран совершил первые международные авиарейсы с 28 февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранская гражданская авиация возобновила международные полеты, выполнив первые с 28 февраля рейсы в Медину и Стамбул после длительного закрытия воздушного пространства.

    Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении международных перелетов, передает РИА «Новости». В ближайшее время планируется расширение маршрутной сети.

    «После открытия воздушного пространства страны и начала международных авиаперелетов были выполнены рейсы в Медину и Стамбул», – говорится в официальном сообщении ведомства. В ближайшие дни также ожидается открытие рейсов в Багдад, Баку, Доху и Неджеф.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    Из-за угрозы ракетных ударов и беспилотников многие страны региона частично или полностью закрыли свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для полетов.

    В середине апреля власти исламской республики сняли ограничения на работу гражданской авиации. Позже аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили обслуживание пассажирских рейсов.

    25 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    В Иране казнили участника протестов за работу на «Моссад»

    Иранские власти повесили участника беспорядков за сотрудничество с «Моссадом»

    Tекст: Мария Иванова

    В Исламской Республике привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в связях с израильскими спецслужбами во время массовых беспорядков.

    Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад», передает агентство Tasnim.

    Мужчина был повешен после утверждения окончательного приговора верховным судом страны, отмечает РИА «Новости».

    «Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, участвовавший в беспорядках в январе 2026 года в Исфахане, который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал атмосферу страха и ужаса на городском уровне и совершал убийства с использованием холодного оружия», – говорится в сообщении агентства.

    Это не первый случай казни участников массовых акций протеста в стране. Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки и выступления против властей, в результате которых появились жертвы среди силовиков и протестующих. Тегеран обвинил США и Израиль в организации этих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля в Тегеране казнили действовавшего в интересах израильских спецслужб участника январских протестов.

    Днем ранее иранские власти применили высшую меру наказания к двум обвиняемым в диверсиях агентам «Моссада».

    В марте в стране повесили трех участников январских беспорядков за убийство полицейских.

    25 апреля 2026, 15:57 • Новости дня
    При атаке израильских беспилотников в районе Набатии погибли четыре человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия на юге Ливана погибли четыре человека.

    Жертвами ударов израильской авиации стали четверо граждан, передает ТАСС со ссылкой на сводку Минздрава Ливана.

    «Ракеты были выпущены по пикапу в населенном пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн. Четыре человека, доставленные в больницу в Набатию, скончались от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее поступала информация о трех пострадавших в результате атаки израильских дронов в этом же районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.

    В середине марта обстрелы девяти южных поселений привели к гибели четырех человек.

    Ранее атака на жилой дом в провинции Набатия унесла жизни 19 мирных жителей.

    25 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации свыше 15 членов «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные на юге Ливана были ликвидированы более 15 боевиков шиитского движения, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась о результатах операций против шиитского движения на юге Ливана за прошедшие выходные, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ ликвидировал более 15 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана в течение выходных... Ликвидированные боевики представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Накануне израильские военные фиксировали пуск двух снарядов со стороны Ливана. Один из них удалось перехватить, другой упал на незаселенной территории.

    Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Однако позже иранская сторона заявила о срыве договоренностей из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану. Такую же позицию выразил Пакистан, выступающий посредником. Трамп при этом подчеркнул, что ливанская территория не была включена в соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали огневую позицию на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля точечным ударом уничтожила боевика возле ракетной пусковой площадки.

    25 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Оман

    Министр иностранных дел Ирана Арагчи прибыл в столицу Омана

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи прибыл в Маскат для проведения серии встреч с руководством султаната.

    Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибыл из Исламабада в столицу Омана город Маскат, передает ТАСС.

    Ожидается, что в рамках визита глава иранской дипломатии проведет переговоры с высокопоставленными оманскими официальными лицами. Стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также актуальные региональные события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава иранского внешнеполитического ведомства отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    В субботу в Исламабаде дипломат обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Ранее министр уже посещал Маскат ради переговоров по ядерной программе с представителями США.

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой?

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина?

    Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

    Впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. Взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния. Что нужно сделать для предотвращения этих атак?

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

