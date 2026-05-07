Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.10 комментариев
Беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком
Беспилотник-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь подал сигнал бедствия, находясь в небе Ближнего Востока, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах региона.
Беспилотник-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь подал сигнал бедствия над Ближним Востоком, передает ТАСС.
Аппарат находился в воздушном пространстве Саудовской Аравии, недалеко от границы с Ираком, когда сработал сигнал. Беспилотник вылетел с одной из военных баз региона и находился на высоте свыше 14 тыс. метров. В этот момент он развернулся и начал возвращаться, не снижая высоту.
Собеседник агентства подчеркнул, что ранее, 9 апреля, аналогичный аппарат подал сигнал бедствия над Персидским заливом и после этого пропал с радаров. Тогда беспилотник взлетал с базы Сигонелла на Сицилии. После этого случая аппараты MQ-4C Triton начали использовать ближневосточные базы для вылетов.
Беспилотники типа MQ-4C Triton способны в реальном времени предоставлять разведывательную информацию, а также вести наблюдение за морскими и сухопутными объектами. Кроме того, они используются для поддержки противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь был замечен над Персидским и Оманским заливами.
ВМС США 14 апреля подтвердили потерю редкого разведывательного БПЛА MQ-4C Triton после инцидента в регионе Персидского залива 9 апреля.
Ранее другой американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана после отправки сигнала бедствия.