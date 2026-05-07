Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву на мероприятия в честь Дня Победы
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в столицу России, где примет участие в праздничных мероприятиях и проведет ряд рабочих встреч.
Как передает Sputnik Южная Осетия, президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Руководитель пресс-службы президента Южной Осетии Ирина Босикова сообщила, что до начала торжественных мероприятий у Гаглоева запланирован ряд рабочих встреч с российскими официальными лицами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с Владимиром Путиным заявил о поддержке специальной военной операции России как общего дела республики.
Минобороны России сообщило о проведении парада 9 мая 2026 года без участия колонны военной техники в связи с оперативной обстановкой.