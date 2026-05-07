Истребители Румынии вылетали на перехват дрона у границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушные силы Румынии подняли два истребителя F-16 из-за проникновения беспилотника в воздушное пространство страны у границы с Украиной, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел рано утром в четверг в районе населенного пункта Килия. Как заявили в министерстве обороны Румынии, системы мониторинга зафиксировали движение дрона над территорией Украины, который затем на короткое время вошел в румынское воздушное пространство.

В ведомстве подчеркнули, что в 08:37 по московскому времени два истребителя F-16 были подняты с авиабазы Фетешты для патрулирования. Беспилотник быстро покинул румынское небо, однако инцидент вызвал оперативную реакцию военных. Ранее в субботу в том же районе также фиксировалось кратковременное проникновение дрона, что стало причиной аналогичного вылета.

Власти страны оперативно предупредили жителей северной части уезда Тулча с помощью системы оповещения RO-Alert.

Осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома и электрический столб в румынском городе Галац без жертв и пострадавших.

Румынское минобороны сообщило о пересечении беспилотником воздушного пространства страны с территории Украины в ночь на пятницу.