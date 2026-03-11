Журналист Вигстрем объяснил тягу шведов к ВСУ символикой викингов

Tекст: Вера Басилая

Журналист Мартин Вигстрем рассказал, что определенную роль в решении некоторых шведов поехать воевать на стороне Украины сыграло использование скандинавской символики в украинских формированиях, передает ТАСС.

По его словам, это может быть связано с реваншистскими настроениями, вызванными историческими поражениями Швеции в войнах с Россией.

Вигстрем отметил, что до 2022 года многие эти люди не интересовались Украиной, но увидели информацию в интернете и сочли участие в конфликте великой целью, а символика усилила их мотивацию.

По мнению журналиста, большинство шведских наемников, отправляющихся на Украину, испытывают внутренний кризис и надеются обрести смысл жизни, сражаясь за идеалы, которые считают важными. Многие из них, однако, вскоре возвращаются домой, разочаровавшись в своих мотивах.

Вигстрем рассказал, что шведские наемники, возвращающиеся из зоны конфликта, сталкиваются с серьезными психологическими трудностями и признают, что воевать против русских крайне сложно. Он добавил, что после возвращения в Швецию они не подвергаются преследованию со стороны властей, хотя правительство формально не поддерживает их участие в конфликте.

Российский суд приговорил наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы. Позднее на территории Украины был ликвидирован еще один шведский боевик.

В 2024 году МИД Швеции признал законность вербовки посольством Украины шведских граждан для участия в боевых действиях.

Швеция заняла пятое место в мартовском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.