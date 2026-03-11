Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Журналист Вигстрем объяснил тягу шведов к ВСУ символикой викингов
Использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили отправиться воевать на стороне ВСУ, заявил шведский журналист Мартин Вигстрём (имя изменено в целях безопасности).
Журналист Мартин Вигстрем рассказал, что определенную роль в решении некоторых шведов поехать воевать на стороне Украины сыграло использование скандинавской символики в украинских формированиях, передает ТАСС.
По его словам, это может быть связано с реваншистскими настроениями, вызванными историческими поражениями Швеции в войнах с Россией.
Вигстрем отметил, что до 2022 года многие эти люди не интересовались Украиной, но увидели информацию в интернете и сочли участие в конфликте великой целью, а символика усилила их мотивацию.
По мнению журналиста, большинство шведских наемников, отправляющихся на Украину, испытывают внутренний кризис и надеются обрести смысл жизни, сражаясь за идеалы, которые считают важными. Многие из них, однако, вскоре возвращаются домой, разочаровавшись в своих мотивах.
Вигстрем рассказал, что шведские наемники, возвращающиеся из зоны конфликта, сталкиваются с серьезными психологическими трудностями и признают, что воевать против русских крайне сложно. Он добавил, что после возвращения в Швецию они не подвергаются преследованию со стороны властей, хотя правительство формально не поддерживает их участие в конфликте.
Российский суд приговорил наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы. Позднее на территории Украины был ликвидирован еще один шведский боевик.
В 2024 году МИД Швеции признал законность вербовки посольством Украины шведских граждан для участия в боевых действиях.
Швеция заняла пятое место в мартовском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.