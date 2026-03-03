Ивановская предложила в три раза поднять штрафы за русский язык

Tекст: Тимур Шайдуллин

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка, прослушивание русскоязычной музыки и продажу книг на русском, передает ТАСС.

Ивановская обратилась с соответствующей инициативой к Кабинету министров Украины. В ее заявлении в социальных сетях говорится: «Предлагается повысить размер штрафов ориентировочно в два-три раза».

Сейчас штрафы за подобные нарушения составляют от 3 400 до 11 900 гривен, что эквивалентно примерно от 78 до 275 долларов, в зависимости от типа правонарушения и его повторности.

Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о блокировке украинского интернет-магазина, который торгует книгами российских издательств. Также сообщалось, что власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

При этом, сама Ивановская еще полгода назад признала Киев русскоязычным городом. Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.



