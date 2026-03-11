Сухогруз с зерном из России сел на мель в Дарданеллах

Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

Tекст: Анастасия Куликова

«Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

«Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

«В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

«Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

«Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

«То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

«Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

«В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

«Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».