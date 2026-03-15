Иран заявил о контроле инициативы в конфликте на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

Инициатива в конфликте на Ближнем Востоке находится у Ирана, заявил командующий центральным штабом вооружённых сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи, передает РИА «Новости». По его словам, «инициатива находится в руках ваших храбрых сыновей, служащих в вооружённых силах».

В своем обращении Абдоллахи подчеркнул, что США утратили способность обеспечивать безопасность стран региона и не смогут делать это в будущем. Он отметил, что Иран ранее не выступал инициатором войн, однако в случае агрессии готов сам решать, когда завершить конфликт.

Командующий выразил уверенность, что Иран одержит победу в противостоянии, и заявил, что у противника не останется иного выхода, кроме капитуляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа отказалась принять предложение арабских монархий о прекращении огня.

Иран требовал от США выплаты компенсаций и полного вывода войск для урегулирования ситуации в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный вариант завершения войны с Ираном – это полная капитуляция исламской республики.