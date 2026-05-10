Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций
Tasnim: Иран потребовал от США гарантий ненападения и отмены санкций
Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.
Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
«В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.
Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.