    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    8 мая 2026, 12:26 Мнение

    Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наёмных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов)

    Викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архиепископ Зеленоградский

    6 мая 2026 года, когда Православная Церковь совершает память святого Георгия Победоносца, почитаемого православными воинами как своего покровителя, автор этих строк сослужил Святейшему Патриарху Кириллу в Главном храме Вооруженных сил России – храме Воскресения Христова.

    Перед глазами на стенах храмах располагались мозаичные напоминания о победоносных битвах и победах России, о воинских подвигах русского народа – даже в тех войнах, где пришлось отступить.

    Среди многих мозаик, посвящённых Великой Отечественной войне – сам храм построен в память о победе именно в ней, – нашла своё место и память о Куликовской битве, об отражении ордынских нашествий Тамерлана, Ахмата и Мехмет-Гирея, о преодолении смуты в 1612 году, о Полтавской виктории, о победе над Наполеоном с его «галлами и двадесятью языками» («французами и двадцатью народами» – из благодарственного молебна за эту победу), о героических боях трагичных Крымской и Русской-Японской войн, а также Первой мировой войны – победа в которой у нас была украдена революционной смутой. Где-то наверху, на хорах, вспоминалась и Русская весна с возвращением Крыма в 2014 году. Почему-то была забыта битва при Молодях, хотя, впрочем, она и в историографии подзабыта. Кажется, не нашли мозаичного отражения сражения святого Александра Невского, но ему самому посвящён один из приделов храма.

    В мозаиках храма Воскресения Христова отражалась та молитва и – в ответ на неё – то покровительство Божие, с которыми русский солдат, русский по крови или инородец, шёл на бой. Благословение преподобного Сергия Радонежского, сень икон Божией Матери и Её Покров.

    Глядя на настенную летопись, размышлял, что не случайно, да и иначе не было б той Победы, в годы Великой Отечественной войны, когда, казалось бы, только-только отшумела «безбожная пятилетка», государственная власть обратилась к православной основе России и допустила частичное возрождение церковной жизни. Опять же, совсем ещё недавно – в 1920-е, 1930-е – русский народ клеймился «великодержавным шовинизмом», ему отказывали в существовании и в самой его истории. Но грянувший гром угрозы с Запада заставил государственное руководство обратиться к русской самобытности нашего Отечества и нашего народа.

    Думалось о том, что почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов (как бы они ни назывались на протяжении истории) посредством вассальных или наёмных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа.

    Потому что испокон веков русский народ бился ради того, чтобы быть. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния. Ради нашей веры.

    Не в пресных, стерильных (то есть – буквально – безжизненных и бесплодных) идеологических конструкциях наша сила и устремление. А в нашей вере, в наших национальных корнях, от которых могучее древо нашего народа устремляется ввысь, в будущее. В «цветущей сложности» нашей нации, построенной «старым русским великаном», «русским витязем» – русским православным народом, рядом с которым, приняв от него цивилизационную суть, встали и пошли многие средние и малые народы.

    [И] день настал, страна прозрела,
    Пришел к сознанию народ,
    И кличь врагам кидает смело:
    «Долой с дороги! Русь идет!»
    Идет та Русь, что в дни былые,
    Невзгоды вынося не раз,
    Ярмо преемнику Батыя,
    Сломить сумела в добрый час,
    Русь отражавшая без страха
    Племен враждующих налет,
    Донского Русь, Русь Мономаха,
    И Русь Пожарского идет.

    (Л.А.Кологривова, 1906)

