Песков анонсировал беседу Путина с Лукашенко

Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
Песков: Беседа Путина и Лукашенко состоится в пятницу вечером
Tекст: Дарья Григоренко
Вечером состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая продолжится в формате рабочего обеда, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня вечером состоится беседа президента Путина с президентом Белоруссии Лукашенко, которая продолжится затем в формате обеда», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом.
Ранее «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и встретится с Путиным.
Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»
Tекст: Елизавета Шишкова
В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.
В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.
Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.
Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
Tекст: Валерия Городецкая
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов по итогам заседания исполкома. При этом комитет рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях.
В пресс-службе сообщили, что решение по ограничениям для представителей России остается прежним, несмотря на «конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения», передает ТАСС.
МОК рекомендовал снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны, по мнению организации, соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Однако это решение не распространяется на россиян, для которых санкции сохраняются до завершения работы комиссии по правовым вопросам МОК.
Кроме того, комитет выразил обеспокоенность расследованием, которое проводит Всемирное антидопинговое агентство в отношении руководства Российского антидопингового агентства.
В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.
Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы
Tекст: Елизавета Шишкова
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.
«Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.
Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut
Tекст: Елизавета Шишкова
На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов уделили внимание новинке АвтоВАЗа – кроссоверу Lada Azimut, который может изменить отношение к отечественным автомобилям.
Стороны обсудили перспективы развития отечественного автопрома и последние достижения индустрии, передает РИА «Новости».
«Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – сказал Чемезов в ходе доклада. Президент уточнил принадлежность модели к бренду Lada и получил утвердительный ответ.
По словам руководителя госкорпорации, завод готов производить до 70 тыс. таких машин за год. Он выразил уверенность, что появление кроссовера Lada Azimut позитивно скажется на восприятии россиянами автомобилей отечественного производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» показала новый кроссовер Lada Azimut на автомобильном фестивале в Москве. Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил высокий уровень комфорта этой машины. Производитель назвал первую половину 2026 года сроком запуска серийного производства модели.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
«Ростех» создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель»
Tекст: Елизавета Шишкова
Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня.
Глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель», передает ТАСС. Аппарат оснащен Х-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.
«В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место», – сказал Чемезов на встрече с главой государства.
Кроме того, руководитель Ростеха сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новой реактивной системы залпового огня «Сарма». Передача этой техники в войска стартовала в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде. Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство ударную беспилотную платформу «Скальпель». Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о разработке новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».
МІД ФРГ допустил возможный разговор Путина и Мерца по Украине
Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о возможности телефонных переговоров Путина и Мерца
Tекст: Тимур Шайдуллин
Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.
Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.
Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.
А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.
Ушаков: Путин проведет переговоры с Фицо, Лукашенко, Сисулитом и королем Малайзии
Tекст: Дарья Григоренко
Президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прилетает в Москву на празднование Дня Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, встреча с председателем правительства Словакии уже запланирована, передает РИА «Новости».
Кроме того, в пятницу, 8 мая, Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков уточнил, что встреча пройдет в формате дружеского ужина, на котором лидеры обсудят перспективы развития двусторонних отношений.
В тот же день, по информации Ушакова, состоится еще одна важная встреча – глава российского государства проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в формате тет-а-тет. Султан сам выразил пожелание пообщаться именно в таком формате, и российская сторона согласилась.
Будут также переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, на которых стороны обсудят всестороннее развитие двусторонних отношений, добавил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.
Чемезов: Задача «Ростеха» – выполнение гособоронзаказа для приближения победы
Tекст: Вера Басилая
В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что приоритетом предприятий корпорации остается выполнение гособоронзаказа для приближения победы.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, следует из сообщения на сайте Кремля.
Основной темой разговора стало выполнение гособоронзаказа и роль предприятий корпорации в достижении победы.
«Выполнение гособоронзаказа для приближения победы – основная задача предприятий Ростеха», – заявил во время встречи Чемезов.
Как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее Путин и Чемезов общались на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в январе этого года. В формате личной встречи до этого они обсуждали вопросы в июне 2025 года.
На прошлых встречах глава «Ростеха» докладывал президенту о ходе исполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Также поднималась тема увеличения производства гражданской продукции, в том числе изделий медицинского назначения.
Ранее Сергей Чемезов заявил об отсутствии у госкорпорации цели заработать на спецоперации.
До этого Чемезов отчитался о полном обеспечении потребностей Вооруженных сил России.
Глава Ростеха рассказал Путину о технологии поиска людей с помощью ИИ
Tекст: Валерия Городецкая
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении передовой технологии поиска пропавших людей и преступников с использованием искусственного интеллекта.
В ходе встречи в Кремле Чемезов отметил, что дочернее предприятие госкорпорации активно развивает систему видеоаналитики на базе ИИ, передает РИА «Новости».
Эта технология позволяет правоохранительным органам эффективно находить как преступников, так и пропавших граждан. По словам главы Ростеха, только в 2025 году благодаря новой системе в Новосибирской области удалось найти 120 пропавших детей.
Президент положительно оценил работу системы. «Уже польза есть, хорошо», – сказал Путин.
В феврале Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ.
Ранее сообщалось, что врачи поставили более 2 млн диагнозов благодаря комплексу OneCell Ростеха.
Президент России Владимир Путин потребовал от «Ростеха» при импортозамещении гражданских самолетов строго соблюдать изначальные технические характеристики новых моделей.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что внесение существенных изменений в сертификат типа для самолета Ту-214 позволяет эксплуатировать его с новыми российскими системами, сообщается на сайте Кремля.
По его словам, импортозамещение затронуло в первую очередь авионику и системы предупреждения столкновения, которые ранее изготавливались только одной американской компанией. Теперь эти системы производятся в России.
«Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались», – заявил Владимир Путин.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заверил, что компания стремится к этому, однако создание новых систем с нуля требует времени.
«Я понимаю. Все равно надо к этому стремиться», – подчеркнул Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении сертификации импортозамещенных самолетов МС-21 и Ил-114.
Госкорпорация «Ростех» рассчитывает наладить ежегодный выпуск двадцати машин Ил-114-300 к 2030 году.
Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак»
Tекст: Елизавета Шишкова
Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым подчеркнул значимость контроля за оборотом товаров и призвал устранить существующие недочеты в действующем механизме.
Российский лидер обсудил функционирование механизмов контроля продукции с Сергеем Чемезовым, передает ТАСС.
Во время беседы стороны затронули перспективы развития цифрового отслеживания товаров.
«Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», – сказал Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию крупной партии питьевой воды Baikal pearl. Ранее эта платформа заблокировала более миллиона нелегальных автомобильных шин в российских магазинах. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке детских игрушек и строительных материалов.
Путин отметил успехи «Ростеха» в гражданском производстве
Tекст: Вера Басилая
Президент Владимир Путин отметил рост производства гражданской продукции компании «Ростех» в условиях проведения специальной военной операции, заявив, что «это очень хорошо».
Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. На встрече Чемезов сообщил о заметном увеличении выручки компании от выпуска гражданской продукции, несмотря на текущие условия проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что рост объема производства гражданской продукции в таких условиях – это позитивный и важный результат.
«В условиях проведения СВО рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо», – заявил Путин.
Чемезов рассказал, что компания продолжает развивать гражданское направление и наращивать объемы выпускаемой продукции, что способствует диверсификации деятельности «Ростеха».
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал выполнение гособоронзаказа основной задачей предприятий корпорации.
Президент Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех» соблюдать параметры импортозамещения при производстве самолетов.
Лукашенко заявил о готовности белорусов защищать страну с оружием в руках
Tекст: Елизавета Шишкова
Жители Белоруссии прославляют родину мирными достижениями, однако при возникновении угрозы решительно встанут на ее защиту, не жалея собственных жизней, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград высказался о патриотизме соотечественников, передает агентство БелТА.
«Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но - если потребуется - мы готовы защищать ее, не жалея своих жизней, с оружием в руках - так же, как делали это они», – сказал глава государства.
Среди награжденных оказалось множество представителей силовых ведомств. Президент отметил постоянное нахождение этих людей на боевом посту. Президент подчеркнул огромную заслугу силовиков в обеспечении каждого мирного дня в республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подготовке армии к возможным боевым действиям. Глава государства потребовал усилить оборону республики для защиты территориальной целостности. Совет Республики одобрил ратификацию договора о безопасности с Россией.
Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России?
К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.
Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина?
Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны.
В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?
