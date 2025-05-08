Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.0 комментариев
Путин направил поздравления лидерам других стран по случаю годовщины Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам стран СНГ и других государств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает сайт Кремля.
В своем обращении президент подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах и жертвах предков, сражавшихся с нацизмом. «Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей», – отметил глава государства.
Путин также призвал не допустить искажения истории и оправдания злодеяний нацистов. Президент России передал поздравления ветеранам войны и труженикам тыла.
В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить традиции дружбы и взаимопомощи, не допустить забвения общего исторического наследия.
С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы. Российские войска продолжают оставаться в полной боевой готовности для отражения возможных атак со стороны Украины.