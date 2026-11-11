Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать логистические цепочки поставок вооружений для украинской армии. Для этих целей активно применяются БПЛА, которые наносят удары по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

В течение дня в результате успешной атаки в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено очередное морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось вооружение и военное имущество для снабжения подразделений ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море.

В субботу российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе Новых Петровцев Киевской области и сухогрузу с военными грузами.

В пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по другому сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.