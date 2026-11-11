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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    41 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    11 ноября 2026, 16:11 • Новости дня

    Чехия захотела увеличить добычу газа на Украине до миллиарда кубометров

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время визита во Львов обсудил расширение добычи чешскими компаниями украинского газа до 1 млрд кубометров.

    По его словам, Прага рассчитывает на расширение работы чешской энергетической компании во Львовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Предприятие работает на украинском рынке с 2014 года.

    «Мы бы хотели, чтобы добыча продолжалась и расширялась на другие регионы Украины, и чтобы мы вышли с сотен кубических метров, например, к миллиарду кубических метров газа. В конечном итоге этот газ мог бы использоваться и в Чехии», – заявил Гавличек.

    Вице-премьер прибыл на территорию Украины во главе делегации представителей чешских деловых кругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил о подготовке Прагой специальной миссии предпринимателей для получения лицензии на добычу украинского газа.

    Спикер парламента Чехии Томио Окамура предложил рассмотреть возможность диверсификации поставок энергоресурсов в сторону России для снижения цен.

    11 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США

    The Telegraph: Украина отклонила предложение США изменить границы ДНР и ЛНР

    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Киев отверг план американских мирных посланников по пересмотру административных границ в Донбассе ради возобновления переговорного процесса.

    Инициатива США предполагала территориальный компромисс, пишет The Telegraph.

    Согласно предложенному варианту, Россия получила бы полный контроль над линией фронта, а украинской стороне не пришлось бы сдавать удерживаемые в Донбассе города.

    «Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», – заявил близкий к консультациям источник издания.

    Усилия Вашингтона по прекращению боевых действий зашли в тупик именно из-за донбасских территорий, часть которых остается под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вашингтон назвал отказ от территорий обязательным условием предоставления гарантий безопасности Украине. В том же месяце Киеву на переговорах в Абу-Даби собирались предложить вывод войск из Донбасса в обмен на 800 млрд долларов. В прошлом году американские чиновники возмутились нежеланием украинской стороны принимать предложения об уступках.

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    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    11 ноября 2026, 09:12 • Новости дня
    Фицо остался в шоке от беседы с премьер-министром Украины Корецким

    Фицо рассказал о шоке от беседы с премьером Украины Корецким

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его шокировал недавний частный разговор о конфликте с премьером Украины Сергеем Корецким.

    Премьер-министр Словакии признался, что недавняя частная беседа с украинским коллегой Сергеем Корецким касалась боевых действий и дальнейшего развития событий, передает «Газета.Ru».

    «Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем», – заявил Фицо на пресс-конференции в Братиславе.

    Видеозапись выступления опубликована на странице словацкого политика в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Премьер Словакии подчеркнул невозможность вдаваться в подробности разговора из уважения к собеседнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    В субботу Фицо заявил о неспособности нового европейского кредита помочь урегулированию украинского конфликта.

    В мае премьер Словакии отметил наличие различий во взглядах с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    11 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    Мединский: Каждая пядь нашей земли будет возвращена России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Помощник президента и глава российской делегации в ОАЭ Владимир Мединский заявил на переговорах в Абу-Даби, что каждая пядь российской земли будет так или иначе возвращена.

    «Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Руководитель переговорной группы заявил об отсутствии встреч с представителями европейских стран.

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    11 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности с украинской стороной о проведении нового масштабного обмена пленными.

    «Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – цитирует Мединского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник сообщил о соглашении по обмену пленными как об одном из результатов встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Делегация России не проводила контактов с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины во второй день заняли полтора часа.

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    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    10 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Давать оценки ходу трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Рано об этом говорить», – сказал Рябков «Вестям», отвечая на вопрос об оценках первого дня встречи в Абу-Даби. Он подтвердил, что переговоры продолжатся 11 ноября.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Напомним, первый день переговоров делегаций США, России и Украины о континентальной безопасности завершился во вторник в Абу-Даби.

    Вопрос украинского урегулирования выступил лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

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    11 ноября 2026, 07:34 • Новости дня
    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби решили продлить в 11:00

    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени.

    Трехсторонние переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду в 11:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Собеседник агентства уточнил, что по местному времени встреча начнется в 12:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преждевременными оценки хода трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения встречи.

     Участники консультаций о континентальной безопасности завершили первый день работы.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской областной военной администрации заявили, что все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции в регионе повреждены в результате ударов.

    Все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции, расположенные на территории Харьковской области, получили повреждения в результате ударов, сообщает RT со ссылкой на местную военную администрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких складских помещений и электросетей в Харьковской области.

    В октябре Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Ранее Синегубов сообщил о критических повреждениях Харьковской теплоэлектроцентрали-5.

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    11 ноября 2026, 03:41 • Новости дня
    Премьер Венгрии Мадьяр отказался считать российский газ дешевым
    Премьер Венгрии Мадьяр отказался считать российский газ дешевым
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский газ не является дешевым для Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Мадьяр заявил, что «вопреки утверждениям прошлого правительства газ, поступающий из России, на самом деле вовсе не дешевый». По словам Мадьяра, все цены привязаны к биржевым котировкам, поэтому понятия «дешевый российский газ» не существует, а его стоимость ориентируется на цены в газовом хабе TTF – виртуальной торговой платформе в Нидерландах, служащей основным ценовым ориентиром для европейского рынка, передает ТАСС со ссылкой на ATV.

    Мадьяр подчеркнул, что стоимость газа для Венгрии складывается из ряда факторов, среди которых значительную роль играют затраты на транзит. Поэтому правительство стремится диверсифицировать источники и маршруты поставок, чтобы усилить переговорные позиции.

     «Если газ поступает только с одного или двух направлений, то наша позиция слаба, но если он может поступать из восьми различных надежных источников, то мы получаем возможность обсуждать тарифы на транзит и даже торговаться на эту тему», – уточнил Мадьяр.

    Премьер добавил, что кабинет министров и государственная компания MVM будут стремиться сформировать такой энергетический баланс, который обеспечит надежные поставки газа по максимально доступным ценам, и сообщил о планах в ближайшее время провести ряд встреч с европейскими коллегами.

    В настоящее время большая часть потребляемого Венгрией газа поступает из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    В понедельник Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа и заявил о сохранении закупок при ориентации на независимость от него.

    В пятницу Капитань заявил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    11 ноября 2026, 13:34 • Новости дня
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    Одним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одним из результатов трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби станет соглашение об обмене пленными, сообщил источник.

    Соглашение об обмене военнопленными между Москвой и Киевом станет одним из результатов трехсторонней встречи в Абу-Даби, пишет ТАСС.

    По словам источника, это ожидаемый итог дискуссий. При этом он призвал дождаться завершения текущего раунда переговоров, прежде чем говорить о других значимых решениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко переговоров в Абу-Даби.

    Представитель Кремля заявил об отсутствии контактов российской делегации с европейцами.

    В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонней встречи.

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    11 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили три электроподстанции и судно с оружием для ВСУ

    ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нанесены новые удары беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры и сухогрузу с оружием для ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакам подвергаются суда с военным имуществом для украинской армии, указало ведомство в Max.

    В течение ночи в результате ударов были поражены электроподстанция в Кривом Роге Днепропетровской области, а также две электроподстанции в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

    Также в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило вооружение и грузы двойного назначения для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

    В понедельник Минобороны сообщило о поражении мест производства дронов и судов с военными грузами.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и два судна с военными грузами.

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