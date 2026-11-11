При ударе Израиля по северу Газы погибли два палестинца

Shehab: При израильском ударе по северу сектора Газа погибли два человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израильский авиаудар по району Шейх-Радван на севере города Газа унес жизни двух палестинцев, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shehab.

По данным министерства здравоохранения анклава, число погибших с момента вступления в силу перемирия 11 октября 2025 года достигло 1622 человек, еще 5878 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца.

В том же месяце министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели еще семи человек при ударах израильской армии по сектору Газа.

Летом эксперты ООН по правам человека заявляли о гибели свыше 1,2 тыс. жителей сектора Газа и Западного берега Иордана с момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года.