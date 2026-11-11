МВД: Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в поселке Мисайлово, сообщается в канале подмосковного главка МВД в Max. «В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайская в пгт Мисайлово, девочка облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку», – сообщила Петрова.

Работники автозаправочной станции самостоятельно локализовали возгорание, пресекли действия подростка и передали ее сотрудникам полиции. В ходе допроса задержанная москвичка призналась, что действовала по указаниям неизвестных лиц, которые связывались с ней по мобильному телефону.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о террористическом акте. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Уфе отправил под стражу подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС по заданию неустановленных лиц.

В прошлом месяце подмосковные полицейские задержали девушку за поджог вышки сотовой связи по указанию мошенников.

Правоохранительные органы задержали юношу после устроенного им пожара на автозаправочной станции в Балашихе.