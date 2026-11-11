В Италии больше 100 школ получили сообщения об угрозах взрыва

Tекст: Алексей Дегтярёв

Письма с угрозами устроить геноцид и взорвать автомобиль главы правительства поступили в секретариаты нескольких школ Милана и провинции, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Adnkronos.

В ряде учебных заведений Рима немедленно началась эвакуация. Учащихся оперативно вывели из зданий, в настоящее время ведутся работы по их перемещению в безопасные места.

Отмечается, что аналогичная рассылка с угрозами уже поступала в итальянские образовательные учреждения 2 ноября. Тогда масштабной эвакуации подверглись 280 учебных заведений по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду учащихся трех учебных заведений на юге итальянской столицы экстренно эвакуировали после получения писем с сообщениями о минировании зданий.

На прошлой неделе авторы электронных угроз заявили о подготовке новой волны атак в Европе.

В начале месяца сообщения о бомбах поступили одновременно в 271 учебное заведение Италии.