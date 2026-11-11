Юниорские соревнования Гран-при в Омске отменили из-за угрозы беспилотников

Турнир фигуристов-юниоров в Омске отменили из-за опасности атаки беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Омской области объявлена опасность атаки БПЛА, потому запланированные на среду выступления фигуристов в рамках шестого этапа Гран-при России среди юниоров отменили, передает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

«На данный момент соревнования юниоров в Омске, назначенные на сегодня, отменены в целях безопасности. Новое расписание турнира сейчас утверждается», – сообщили в пресс-службе федерации.

Турнир был запланирован к проведению в Омске на период с 11 по 13 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство обороны сообщило об уничтожении 627 украинских беспилотников над территорией России.

В начале месяца российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова пропустили этап Гран-при в Омске.

В прошлом месяце губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об эвакуации персонала логистического центра в Омске после атаки беспилотника.