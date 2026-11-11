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Кушнер выразил надежду закрепить итоги переговоров в ОАЭ на встрече с Путиным
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер выразил надежду, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве поможет развить успех, достигнутый на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Кушнер сообщил, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве должна закрепить успехи, достигнутые на трехсторонних консультациях в Абу-Даби, передает РИА «Новости».
«Завтра мы со Стивом отправимся в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить итоги сегодняшних переговоров и попытаться добиться дальнейшего прогресса по некоторым затронутым вопросам, поскольку мы видим определенные возможности для продвижения вперед», – заявил Джаред Кушнер.
Переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины проходили в ОАЭ 10 и 11 ноября. По информации источника агентства в переговорной группе, главной темой встреч стало обсуждение базовых элементов новой архитектуры континентальной безопасности. При этом вопросы урегулирования украинского кризиса рассматривались лишь как часть более широкой дискуссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о постоянном информировании Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Во вторник Кушнер назвал первые итоги прошедших переговоров по Украине конструктивными.
Помощник президента России Владимир Мединский высоко оценил искренность и эффективность специальных посланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.