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Куксенкова назвала третий поток «Времени героев» ответом на запросы бойцов
Депутат Госдумы Ирина Куксенкова заявила, что решение президента запустить третий поток образовательной программы для ветеранов спецоперации без высшего образования «Время героев» стало важным сигналом для военнослужащих.
Третий поток кадровой программы ориентирован на участников и ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.
«Я регулярно бываю в зоне СВО, общаюсь с ребятами, и потому решение президента о спецотборе на третий поток программы для меня имеет особое, глубоко человеческое значение. Старт третьего потока программы «Время героев» – это отклик на запрос молодых героев», – отметила Куксенкова.
По словам парламентария, обучение в Президентской академии позволит бойцам получить не только диплом, но и мощную базу знаний в области государственного управления. Она добавила, что подать заявку на участие в отборе можно до 25 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Александр Асафов назвал допуск к программе ветеранов без высшего образования ответом на запрос с передовой.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил о поступлении свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы третьего потока.
В понедельник стартовал отбор на новый этап президентского кадрового проекта.