Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.18 комментариев
Прокуратура обвинила в хулиганстве протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»
Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с охраной, предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщила столичная прокуратура.
Мужчине 30 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после того, как он протаранил на автомобиле двери отеля в «Москва-Сити», сообщили в прокуратуре Москвы.
«В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – заявили в прокуратуре. Отмечается, что задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании сбившего охранника и протаранившего стеклянные двери отеля в «Москва-Сити» мужчины.
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