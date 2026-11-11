Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.4 комментария
Италия допустила остановку поставок оружия на Украину из-за истощения арсеналов
ANSA: Италия допустила прекращение военных поставок Киеву из-за нехватки оружия
Власти Италии допустили возможность скорой остановки военных поставок на Украину из-за истощения собственных запасов оружия и неспособности промышленности быстро их восполнить.
Италия может прекратить поддержку украинской армии по примеру Германии, которая ранее остановила передачу систем Patriot. Решение связано с необходимостью защиты интересов национальной безопасности и предотвращения полного опустошения военных арсеналов, передает ANSA.
Во вторник министр обороны Италии Гуидо Крозетто представил парламентскому комитету по безопасности засекреченный 13-й пакет помощи для Киева. По информации итальянского агентства, в него вошли преимущественно материалы гражданского назначения и компоненты для переданных ранее зенитных комплексов Samp-T. При этом запасы ракет Aster у Рима значительно ограничены.
Ранее руководитель оборонного ведомства заявлял о невозможности удовлетворить запросы украинской стороны по противовоздушной обороне на фоне растущих угроз. Кроме того, входящая в правящую коалицию партия «Лига» выступает против продолжения военных поставок. Представитель политической силы Клаудио Борги подчеркнул готовность одобрить лишь текущий пакет помощи в рамках действующего до конца года декрета. Поддерживать аналогичный документ на 2027 год партия не намерена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках систем противоракетной обороны Patriot Киеву возмутило украинского историка Марту Гавришко.
На прошлой неделе министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил намерение предложить сенаторам продлить действие декрета об оказании поддержки украинской армии.