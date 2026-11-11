События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.0 комментариев
МИД России не исключил силового сценария при срыве переговоров Ирана и США
Россия не исключает силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий, заявил заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Максим Максимов.
«В то же время нельзя исключать, что в случае срыва переговорных усилий может быть задействован и силовой сценарий. Фиксируем соответствующие предпосылки. В регион стянуты три авианосные ударные группы, две экспедиционные группы морской пехоты», – цитирует Максимова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.
В субботу представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о недопущении иранскими вооруженными силами восстановления военных баз Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.
В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об использовании дипломатических контактов Вашингтона и Тегерана в качестве прикрытия для масштабной военной эскалации на Ближнем Востоке.