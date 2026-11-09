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Число жертв взрыва на металлургическом заводе в Турции достигло 16
Эрдоган: Число погибших при взрыве на заводе в Турции возросло до 16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.
Глава государства выступил с обращением к нации по итогам заседания кабинета министров, передает РИА «Новости». «К сожалению, 16 наших рабочих потеряли жизни при взрыве», – заявил турецкий лидер.
По его словам, в настоящее время началось всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента на предприятии на западе республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил о десяти погибших в результате взрыва на металлургическом комбинате в Алиаге.