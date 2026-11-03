Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

Tекст: Елизавета Шишкова

Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.