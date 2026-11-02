The Guardian: Украина возобновила удары по НПЗ России вопреки Трампу

Tекст: Игорь Иножарский

Украина в ночь на воскресенье возобновила удары по нефтеперерабатывающим заводам России вопреки требованию администрации президента США Дональда Трампа приостановить такие атаки. Беспилотники ВСУ подожгли Кстовский НПЗ в Нижегородской области и ранее атаковали завод «Роснефти» в Самарской области, пишет The Guardian.

The Wall Street Journal сообщала, что Киев якобы согласился на 30-дневную паузу по требованию зятя Трампа Джареда Кушнера, однако украинские чиновники заявили изданию Kyiv Independent, что такого обязательства не давали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал удары украинских войск по НПЗ причиной дисбаланса на мировом рынке топлива. В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков заявил о повторном игнорировании Киевом призывов Трампа остановить удары по НПЗ. В середине октября зять Трампа Джаред Кушнер в Осло озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.