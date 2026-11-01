В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

Tекст: Вера Басилая

«Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

«Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.