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В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества
Власти Днепропетровской области: 100 тыс. абонентов остались без света
Почти 100 тыс. абонентов в Днепропетровской области на Украине остались без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетики, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
«Без света остаются почти 100 тыс. потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах», – заявил Ганжа.
Он добавил, что отключения связаны с повреждением объектов энергетики, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.
В пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях.
В Киеве в воскресенье начались экстренные отключения электроэнергии.