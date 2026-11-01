В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

«С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.