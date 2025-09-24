Глава Запорожской области доложил Путину о ситуации в регионе

Tекст: Вера Басилая

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о серьезной нехватке медицинских кадров, особенно среди врачей первой категории, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, укомплектованность врачами первой категории составляет лишь 35%, а второй – 51%.

«У нас серьезная нехватка кадров, и мы предпринимаем все меры, особенно это касается врачей первой категории», – отметил Балицкий.

Губернатор доложил, что завершается строительство областной детской больницы на 240 коек, дополнительный корпус на 100 коек предназначен для инфекционных пациентов. В новом медучреждении будут трудиться около 300 специалистов, объект готов на 80%. Балицкий выразил надежду, что больница заработает уже в начале следующего года.

Для привлечения медицинских сотрудников в регионе реализуются различные меры, включая предоставление жилья и программу «Земский доктор». В прошлом году по этой программе прибыли 52 специалиста, в этом году – еще 64 врача. Кроме того, временно вахтовым методом в Запорожской области работают врачи из других регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Луганской народной республики Леонидом Пасечником.