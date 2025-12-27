Уголовное дело подполковника Флорова (Палача) о самострелах передано в суд

Tекст: Катерина Туманова

«Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «КоммерсантЪ».

Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам.

В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

