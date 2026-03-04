Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
ПВО Саудовской Аравии уничтожила беспилотник над Восточной провинцией
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией.
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о том, что системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости».
По данным оборонного ведомства, дрон был обнаружен в небе над Восточной провинцией и оперативно выведен из строя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по американским военным базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по военной базе США в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.