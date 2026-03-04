  • Новость часаИран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп ударил Мерца в Белом доме
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Стало известно о выборе нового верховного лидера Ирана
    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 08:50 • Экономика

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида
    @ Jochen Tack/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия.

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обнажила сильную зависимость глобальных авиаперевозок от нескольких узловых аэропортов во главе с Дубаем. Дубай находится в центре глобальной транспортной сети, охватывающей 110 стран и 454 тыс. рейсов в год.

    Из-за боевых действий авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта временно закрыли свое воздушное пространство для всех полетов. ОАЭ ввели частичные ограничения.

    Авиация в столице ОАЭ – это важнейшая отрасль, которая приносит почти треть ВВП Дубая. Власти Дубая посчитали, что экономика Дубая теряет около одного миллиона долларов в минуту, когда аэропорт города не работает. Хотя эти оценки могут быть завышенными. Но из-за сбоя перевозок убытки несет не только аэропорт, но и авиакомпания Emirates, а также множество транзитных перевозчиков, многочисленные гостиницы, торговые точки и другая инфраструктура.

    При ударах ракет и беспилотников пострадала и гражданская инфраструктура. Так, незначительные повреждения получил международный аэропорт Дубая, четыре сотрудника были ранены. В аэропорту Абу-Даби один человек погиб, семь получили ранения. От попадания обломков беспилотника пострадал отель «Бурдж-аль-Араб» в Дубае, а также отели на Палм-Джумейре и рядом с портовыми объектами.

    «Авиация устроена как единая сеть «хаб-спицы», поэтому сбой в одном узле быстро разносится по маршрутам и расписаниям по всему миру. Сейчас особенно болезненны закрытия и ограничения над Ираном и Ираком: эти коридоры стали заметно важнее для перелетов между Европой и Азией после того, как часть привычных маршрутов оказалась ограничена из-за конфликта России и Украины, и авиакомпаниям приходится удлинять маршруты перелетов», – говорит Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии.

    «У авиации есть общие для всех узкие логистические места. Дубай, Доха, Абу Даби и соседние коридоры связывают Европу, Азию и Африку, и при выпадении даже одного крупного узла сеть быстро теряет устойчивость. От проблем в одном регионе страдает весь мир», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако нынешний разрыв маршрутов по всему миру из-за остановки хабов Персидского залива по масштабу все же уступает ковидному периоду. «Если сравнивать с пандемией COVID-19, то основное сходство в одном – резко падает предсказуемость расписаний и нарушаются графики стыковки рейсов (пересадки), а издержки мгновенно возрастают. Но причины и масштаб сейчас другие. В ковид это был почти глобальный запрет на перемещения и шок по спросу, который тянулся месяцами. На этот раз спрос как таковой не исчезает, но возникает шок по предложению. Точечно останавливаются ключевые аэропорты, после чего волна сбоев разносится по всему миру через пересадки и оборот самолетов», – говорит Чернов.

    По убыткам до 2020 года ситуация пока не дотягивает. «При ковиде счет шел на десятки и сотни миллиардов долларов в год на уровне отрасли. Сейчас потери могут быть очень крупными в пересчете на сутки простоя конкретного авиахаба, но главное отличие – это длительность и повторяемость закрытий.

    Чем больше дней со срывом расписаний, тем ближе эффект к ковидной модели. Но не из-за падения спроса, а из-за каскада компенсаций, переразмещений пассажиров, простоев флота и роста стоимости топлива, которая тоже реагирует на конфликт»,

    – замечает Чернов.

    По оценке IATA, мировой пассажиропоток (в пассажиро-километрах) в 2020 году упал на 66% к 2019 году, а в 2021 году был ниже на 58%, при этом экономический ущерб по цепочке авиационного бизнеса оценивался в 244 млрд долларов в 2020 году и в 146 млрд долларов в 2021 году.

    Еще одно отличие касается грузовых перевозок. «В 2020 году пандемия в меньшей степени затронула авиаперевозки грузов, а высокие тарифы на грузоперевозки помогли авиакомпаниям частично компенсировать выбытие доходов от пассажирских перевозок. Сейчас же закрытие аэропорта в Дубае и воздушного пространства на Ближнем Востоке касается обоих сегментов воздушных перевозок», – говорит Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

    «Отмена тысяч рейсов сразу же спровоцировала снижение общемировой провозной способности минимум на 2% и рост ставок с одновременным перераспределением трафика. Логистические операторы вынуждены срочно перестраивать маршруты через Турцию и Индию, что удлиняет транзит на часы и дни и увеличивает топливные и страховые издержки. Тарифы для срочных грузов уже подскочили на 20-30%, а в случае продолжения конфликта и периодических остановок сообщения на недели, рост тарифов может продолжиться», – говорит Александр Токарев, руководитель отдела продаж логистической компании «Фрэйт Логистик Групп».

    При сохраняющейся военной неопределенности риск повторяющихся закрытий–открытий воздушных зон и точечных отмен рейсов в регионе в ближайшие недели остается высоким,

    что будет поддерживать издержки и волатильность расписаний, ожидает Евдокимов.

    «В подобных конфликтах расписание восстанавливается не по команде, а по мере снижения прямой угрозы. И даже при частичном открытии остаются запреты на отдельные воздушные коридоры, могут быть волны отмен из-за страховщиков, требований безопасности и банальной нехватки самолетов в нужных точках», – добавляет Чернов.

    Что касается России, то для наших авиаперевозчиков потери проявятся в удлинении маршрутов, росте затрат на топливо и экипажи, а также в выпадающей выручке по популярным ближневосточным направлениям и транзитным стыковкам, говорит Евдокимов.

    Пересадка через хабы Персидского залива стала для России одной из базовых опций при полетах, учитывая закрытие американского и европейского направлений полетов.

    В 2025 году российские авиакомпании перевезли 108,5 млн пассажиров, из них 27,4 млн на международных направлениях. Минтранс сообщал в последние дни о сотнях отмененных рейсов и возвратах билетов.

    «Для грубой оценки можно считать, что отмена 200 рейсов – это порядка 30–50 тыс. пассажиров: в «Боинге-737» 189 посадочных мест, а сейчас наибольший парк самолетов в РФ именно этой модели.

    Тогда прямой недополученный оборот по билетам и сопутствующим услугам российских авиакомпаний легко укладывается в сотни миллионов рублей за несколько дней, а при растягивании отмен рейсов на три–четыре недели может превысить 5–15 млрд рублей»,

    – посчитал Чернов.

    Вторая часть убытка – это удлинение маршрутов и топливо. «На фоне конфликта дорожает авиакеросин и растут премии, что повышает себестоимость каждого дальнего рейса. Поэтому итоговая оценка для авиаотрасли РФ при месяце нестабильной работы ближневосточных хабов выглядит как 10–30 млрд рублей, где нижняя граница – это быстрое восстановление и ограниченный объем отмен, а верхняя – это повторяющиеся закрытия, массовые пересадки, простой бортов и дорогой керосин», – оценивает собеседник.

    Главное
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом
    США начали военную операцию в Эквадоре
    Здание ЦРУ в Ираке подверглось удару беспилотников
    В Катаре около 200 россиян решили выгнать с круизного лайнера
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Росархив сообщил о трех письмах Ахматовой Сталину

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации