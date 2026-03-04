The Washington Post: Трамп допустил рост цен на нефть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп впервые признал, что военный конфликт с Ираном может привести к росту цен на нефть для американцев, передает The Washington Post.

Он заверил, что последствия для рынка будут временными: «Если у нас немного высокие цены на нефть какое-то время, то, как только всё закончится, цены упадут, я считаю, даже ниже прежнего уровня», – заявил Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Тем временем стоимость нефти и бензина в США за последние двое суток резко выросла: средняя цена бензина по стране поднялась на 11 центов, до 3 долларов 11 центов за галлон. Это максимальный показатель с октября; стоимость нефти West Texas Intermediate выросла на 10% с прошлой пятницы, отмечает издание.

Белый дом пытается оправдать внезапный удар по Ирану, который стал крупнейшей военной операцией США после вторжения в Ирак в 2003 году, а также столкнулся с вопросами по поводу целей и последствий конфликта. Сам Трамп и его союзники называли разные причины атаки, а Мерц заявил, что война уже вредит экономикам, в том числе из-за роста цен на нефть и газ.

Позже Трамп распорядился предоставить государственные гарантии и страховку судам, проходящим через Персидский залив, и пообещал, что ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры в случае необходимости.

Администрация США объяснила, что недавние переговоры с Ираном не привели к уступкам по ядерной программе, а соглашение, подобное тому, что было при Обаме в 2015 году, не устроило бы Трампа. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что иранские представители не стремились к быстрой сделке и не были готовы к тем условиям, которые устроили бы Вашингтон.

Трамп опроверг слова госсекретаря Марко Рубио о том, что США действовали из-за опасений возможной атаки со стороны Ирана на израильские силы, и заявил, что решение об ударе было принято заранее, исходя из личной оценки угрозы.

Параллельно Госдепартамент США начал экстренную эвакуацию граждан из Ближнего Востока, предупредив о «серьезных угрозах» в 14 странах региона. Демократы в Конгрессе раскритиковали администрацию за то, что предупреждение было выпущено спустя более двух суток после начала операции против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступило против военных ударов Дональда Трампа по Ирану. Дмитриев прогнозировал шок на мировых сырьевых рынках в случае закрытия Ормузского пролива. МИД Турции предположил, что США могут срочно принять ответные меры из-за угрозы закрытия стратегического прохода.