Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 679 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 020 беспилотников, 651 ЗРК, 27 978 танков и других бронемашин, 1680 боевых машин РСЗО, 33 571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 642 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, ранее средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго».

