СМИ: На почетном кладбище Львова осталось лишь 20 мест для бойцов ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось лишь 20 свободных могильных участков для «захисников». Этот участок рассчитан на 1300 мест. Всего на кладбище приблизительно 300 тыс. могил, однако свободная земля также практически закончилась, пишет KP.RU со ссылкой на портал УНИАН.

Управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что в ближайшее время городская администрация представит детали нового участка для почетных захоронений.

Местные чиновники не сообщают, сколько именно свободных мест еще остается на самом Лычаковском кладбище в целом. Украинские СМИ подчеркивают, что кладбище приблизилось к полной заполненности, и городские власти вынуждены срочно искать новую территорию для погребений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в открытых источниках появились кадры крупного кладбища неопознанных украинских военнослужащих «Деевка-2» у Днепропетровска.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий утверждал, что украинские власти хоронят солдат как неизвестных на новом кладбище под Киевом, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам.

Украинские кладбища сталкиваются с нехваткой мест для захоронений, а Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат ВСУ, отмечает французская газета Le Monde.