«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Биткойн подорожал почти на 3% на Binance
Биткойн подорожал почти на 3% и достиг 90,26 тыс долларов
Курс биткойна приблизился к отметке 90 тыс. долларов, показав почти 3% роста, а его доля на криптовалютном рынке достигла 59,1%.
Стоимость биткойна демонстрирует уверенный рост почти на 3%, передает ТАСС со ссылкой на данные платформы Binance.
К утру 29 декабря биткойн подорожал на 2,84% и торговался на отметке около 90 тыс. 260 долларов.
По последним отчетам Coinmarketcap, общая капитализация криптовалютного рынка достигла 3,05 трлн долларов. Биткойн занимает лидирующую позицию, его доля составляет 1 трлн 799 млрд долларов, что эквивалентно 59,1% всего рынка.
На втором месте сохраняется Ethereum, чей вклад в общую капитализацию рынка составляет 366 млрд 920 млн долларов или 12,1% соответственно. Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать динамичное движение на фоне интереса инвесторов к цифровым активам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 ноября биткоин подешевел на 4,5% и установил новый антирекорд.
14 ноября курс первой криптовалюты упал ниже 95 тыс. долларов впервые с мая. Позже биткоин подешевел еще более чем на 7%.