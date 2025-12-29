Tекст: Алексей Дегтярёв

Вашингтон заявил МОК, что к 2028 году Россия должна быть допущена к участию в Олимпиаде с госсимволикой, сказал Кремлев, передает «Россия 24».

По его словам, у МОК нет выбора, «им надо в воздухе переобуваться сейчас».

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, потому что это происходит благодаря его отношениям и переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, исполком МОК уже снял действовавшие с 2022 года ограничения на проведение международных спортивных мероприятий в Белоруссии.

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.