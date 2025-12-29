Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Кремлев: МОК придется пересматривать свою позицию по России
Международному олимпийскому комитету, вероятно, придется пересматривать свою позицию по участию россиян в Олимпиаде под национальным флагом и гимном, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Вашингтон заявил МОК, что к 2028 году Россия должна быть допущена к участию в Олимпиаде с госсимволикой, сказал Кремлев, передает «Россия 24».
По его словам, у МОК нет выбора, «им надо в воздухе переобуваться сейчас».
Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, потому что это происходит благодаря его отношениям и переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, исполком МОК уже снял действовавшие с 2022 года ограничения на проведение международных спортивных мероприятий в Белоруссии.
Глава Минспорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.