    В информационной войне побеждает русская правда
    29 декабря 2025, 08:48 Мнение

    В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    Игорь Караулов

    поэт, публицист

    В 2022 году фраза «мы проигрываем информационную войну» была в большом ходу. Одни произносили её с тревогой, чуть ли не панической, а другие с философской иронией: мол, в пропаганде супостат всегда будет сильнее нас, ресурсы и навыки у нас не те, но мы это как-нибудь переживём, а на поле боя всё равно победим.

    В самом деле, в то время Россию на мировом инфополе коллективно забивали ногами. Были разорваны связи в науке, культуре, спорте. СВО выдавалась за итог всей русской истории, причём итог закономерный, к которому вели Толстой, Достоевский, Чехов. На повестку дня встала «отмена» России целиком, без изъятий.

    А вот Украина на этом фоне подавалась как светлая страдающая страна, которую не пускают в Европу завистливые восточные варвары. Несчастные украинские «беженцы», жизнь которых (например, в далеких от фронта Львове и Одессе) была якобы разрушена войной. Жертвы бесстыдно инсценированной Бучи. Многие тысячи фейков о российской армии, запускавшихся через западные СМИ и социальные сети, в том числе с помощью отечественных пособников – будущих релокантов и иноагентов. Раздувавшийся от гордости Володымыр Зеленски, в нестиранной футболке и с жёсткой щетиной изображавший военного вождя свободного мира – единственного, кто стоит между уютными кофейнями Берлина и Вены и «кровожадной русской ордой». Наконец, всемирно известные звезды шоу-бизнеса, одна за другой выражавшие поддержку стране, которую они вряд ли показали бы на карте.

    Как же выглядит фронт информационной войны на сегодняшний день? Похоже, Россию не удалось победить и на этом фронте.

    В течение 2025 года здесь наметился перелом. Западные и украинские пропагандисты не сумели убедить свою аудиторию в том, что конфликт вокруг Украины – это битва добра и зла, в которой русские однозначно находятся на тёмной стороне.

    Одна из причин этого в том, что люди устали от этой пропаганды, которая всё больше входит в противоречие с ситуацией «на земле». Россия с «порванной в клочья» экономикой, Россия, у которой «ракет осталось на два-три дня», не только не собирается сдаваться, но и наращивает наступление. Неудачников не любит никто, и если за четыре года «добро» не только не победило, но и начало неуклонно терять свои позиции, значит, что-то с ним не так. Надо бы присмотреться и понять, что именно. Может быть, оно и не добро вовсе?

    Пересмотру отношения к Украине способствовал приход к власти в США Дональда Трампа, который вообще не склонен морализировать по поводу международных конфликтов, предпочитая оптику реальной политики, в которой самым заметным предметом являются деньги. А в плане денег у киевского режима всё оказалось весьма нечисто.

    Выяснилось, что западная «помощь», предназначенная для убийства русских, разворовывалась в масштабах миллиардов, а может, и десятков миллиардов долларов. Образ украинских рыцарей, заслоняющих собой Европу, мгновенно помер. Суть коммерческого предложения, сделанного в своё время Борисом Джонсоном и похоронившего стамбульские договорённости, была проста и цинична: Зеленский и компания пускают свой народ под нож и взамен получают возможность воровать в своё удовольствие. В самом деле, такая услуга стоит дорого, очень дорого.

    Проигнорировав всплывшие факты коррупции – «пусть воруют, лишь бы воевали», – европейские политики фактически подтвердили эту циничную схему. А тут еще обнаружилось, что и сами евробюрократы нечисты на руку; «дело Могерини» того и гляди ударит и по неутомимой русофобке Урсуле фон дер Ляйен.

    Надеюсь, граждане европейских стран уже начинают задумываться: неужели вся эта кампания поддержки Украины, разрыв выгодных экономических связей с Россией, лихорадочное вооружение и подготовка к войне – это всего лишь предлог для набивания карманов политиков и чиновников?

    По крайней мере насчёт зарубежных артистов точно выяснилось: на сторону Украины они становились небескорыстно. Анджелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн и другие актёры заработали на этом многие миллионы.

    В то время как образ белой и пушистой Украины за рубежом грязнят скандалы, а её собственные политики и простые жители уже начинают искать виноватых в трагедии, происходящей с их страной, российское общество консолидируется, адаптируясь к реалиям информационной войны. Не удалось ни расколоть его изнутри, ни посеять в нём недоверие к армии и государству.

    А раз так, то западные наблюдатели вынуждены признавать, что шанс победить, подчинить, уничтожить Россию, который померещился кому-то в 2022 году, оказался призрачным. В результате сегодня Россия готова перейти в наступление на информационном фронте.

    «Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно. В то же время попытки представить Украину как замену России провалились: масштабы несопоставимы, а переклеивать этикетки, выдавая Айвазовского за украинского художника, а Королёва за украинского конструктора, бессмысленно. На цивилизационном уровне Россия – это константа, а Украина – величина производная, которая никогда не будет восприниматься как самостоятельная сущность.

    Гонения на всё русское неизбежно сменятся новой модой на русских. Так, миланский театр «Ла Скала» в 2025 году открыл сезон оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». И никакие протесты «беженцев» с Украины этому не помешали. Теперь эти «беженцы» воспринимаются в Европе не как несчастные страдальцы, а как халявщики, желающие доить чужое государство и склонные к криминалу. Поэтому слушать украинское лобби будут всё менее и менее охотно.

    А русских слушать будут. Осенью 2025 года мы с товарищами-литераторами представляли на крупнейшей книжной ярмарке в Анкаре сборник стихов об СВО «Смертельная русская речь». И граждане страны НАТО внимательно слушали нас, стараясь понять, чем живёт современная Россия, в чём она видит свою правду.

    Я думаю, русскую правду со временем захотят услышать всюду. Это правда тех, кому было трудно, и кто выстоял. Это правда, прошедшая проверку историческими испытаниями. Это правда, оплаченная драгоценными жизнями наших солдат и подкреплённая успехами российской армии. Так и будет достигнута наша победа в информационной войне – правдой, а не фейками, не ненавистью и не лукавством.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году?

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ

    Китай открыто и для всего мира продемонстрировал то, какое значение обычные гражданские контейнеровозы могут иметь в случае войны для выполнения боевых задач. В чем плюсы и минусы установки боевых контейнерных модулей на гражданские суда и почему этот пример мог бы быть актуальным и для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

