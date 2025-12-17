Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
Два депутата немецкого Бундестага выступили с требованием закрыть Русский дом в Берлине, пишет Suddeutsche Zeitung.
Они считают, что центр служит политическим инструментом России, который, по их мнению, обходит европейские санкции. С июля 2022 года российский государственный орган, управляющий Русским домом, находится под санкциями Евросоюза, однако культурные мероприятия там продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.
Депутат Родерих Кизеветтер (ХДС) настаивает на том, чтобы «немедленно закрыть» Русский дом, полагая, что структура занимается продвижением российской политики. Другой депутат – Робин Вагнер из партии «Зеленые» – считает, что через центр ведется «информационная война» против жителей Германии.
Вагнер понимает, что Москва в ответ может принять зеркальные меры, ограничив работу Гёте-Института в России, однако считает, что это менее значимая потеря. Русский дом, в свою очередь, заявил изданию, что остается культурным учреждением и действует исключительно в рамках межправительственных соглашений России и Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительно выслать последних российских дипломатов и агентов из Германии.