    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    18 сентября 2025, 14:04 • Новости дня

    Армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч»

    Израиль собрался принять на вооружение передовую систему ПВО «Железный луч»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль впервые в мире начнет использовать боевую лазерную систему ПВО «Железный луч», способную перехватывать ракеты, снаряды и беспилотники, сообщили в Минобороны страны.

    Армия обороны Израиля получила на вооружение систему противовоздушной обороны «Железный луч», передает ТАСС.

    Система разработана компаниями Rafael и Elbit Systems. «Железный луч» успешно прошла испытания, перехватывая ракеты, снаряды и беспилотники. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна стала первой в мире, эксплуатирующей подобные системы. «Железный луч» предназначена для перехвата ракет малой дальности, снарядов и беспилотников с помощью лазера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработанный компанией LazerBuzz лазерный комплекс для уничтожения дронов планируют испытать на территории спецоперации до конца октября. Армия США объявила конкурс по созданию лазеров для борьбы с беспилотниками. Испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох» пройдут на мишенях-имитаторах украинского дрона «Лютый» с дистанции 1,5 километра.

    15 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля

    Нетаньяху заявил о грядущей частичной автаркии экономики Израиля

    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что израильской экономике в ближайшем будущем предстоит работать в условиях ограниченных международных связей.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к экономической изоляции, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов Израиля.

    «Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей – ред.)», – заявил Нетаньяху.

    Премьер-министр отметил, что международное давление на Израиль усиливается, что может привести к существенным ограничениям во внешних экономических отношениях и потребует от страны новых экономических решений.

    Нетаньяху подчеркнул, что изоляция затронет не все сферы, однако подготовка к такой ситуации необходима уже сейчас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биньямин Нетаньяху не считает неудачным недавний удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

    Израильский премьер-министр объявил о реализации программы строительства новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Доха осудила заявления Нетаньяху о поддержке ХАМАС и обвинила его в попытках оправдать удары по Катару.

    Комментарии (25)
    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    Комментарии (21)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    Комментарии (12)
    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе договорились добиться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    В итоговом документе указано, что страны будут совместно работать над тем, чтобы инициировать процесс замораживания израильского членства, передает РИА «Новости».

    Ранее исламские и арабские страны выразили полную поддержку Катару после удара Израиля по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН.

    Комментарии (15)
    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    Комментарии (27)
    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля

    ЕК приостановила финансовую поддержку Израиля из-за операции в Газе

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По словам фон дер Ляйен, «ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», передает ТАСС.

    Как отметили в Еврокомиссии, приостановка поддержки затрагивает будущие ассигнования на 2025–2027 годы, а также действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. Кроме того, под действие решения попадают инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС – Израиль.

    В то же время в ЕК подчеркивают, что эти меры не затрагивают гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориал Холокоста «Яд Вашем». Евросоюз сохраняет статус крупнейшего донора гуманитарной помощи и поддерживает принцип сосуществования двух государств.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в 75-ю годовщину Центрального совета евреев высказался за неотъемлемые обязательства страны перед Израилем, которые она будет соблюдать, потому что возможность для критики правительства всегда должна быть, но она не должна служить поводом для антисемитизма.

    «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля. Приверженность Германии существованию и безопасности государства Израиль является неотъемлемой частью нормативных основ нашей страны», – цитирует Мерца Tagesschau.

    По словам Мерца, Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры».

    «Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал политик, уточнив, что факт обретения евреями дома в Германии, – это «дар» для ФРГ.

    «Сегодня я хотел бы сказать евреям Германии: без вас у ФРГ не может быть хорошего будущего», – заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди политиков Германии оказались те, кто отказался поддержать введение санкций ЕС против Израиля.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.

    Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.

    Комментарии (16)
    16 сентября 2025, 01:47 • Новости дня
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали наступление «с целью оккупации Газы», пишет портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По данным Axios, израильские силы в понедельник начали «наземное наступление». Операция проводится «с целью оккупации Газы», передает ТАСС.

    Axios уточнил, что администрация США не будет вмешиваться в действия израильской стороны и позволит Израилю самостоятельно принимать решения по конфликту. Источники сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наземной операции. При этом США хотят, чтобы она «завершилась как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Китай и Катар в подрыве легитимности Израиля
    Нетаньяху обвинил Китай и Катар в подрыве легитимности Израиля
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    По его словам, эта работа ведется через социальные сети в западных странах и США, и Израиль готовится дать ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул, что страна находится не просто в изоляции, а «в осаде». Он сравнил нынешнюю ситуацию с прошлым давлением со стороны Ирана, отметив: «Это устроено теми же силами, которые поддерживали Иран, его усилия наложить на нас военную осаду и в итоге задушить нас».

    По мнению премьера, Израилю потребуется «принять контрмеры» против информационной кампании, которую он приписал Китаю и Катару. Он заверил, что власти страны самостоятельно отразят эту атаку на легитимность Израиля.

    Ранее премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе

    Министр обороны Израиля Кац объявил целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    @ Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движении ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны продолжит операцию в Газе до полного разгрома движения ХАМАС, передает «Интерфакс».

    «Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», – прокомментировал Кац текущую ситуацию.

    По его словам, израильские военные доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС.

    Министр подчеркнул, что Израиль не отступит, пока поставленные задачи не будут выполнены. Операция продолжается на фоне эскалации обстановки в секторе Газа и сохраняющейся напряженности в регионе.

    Ранее Axios сообщил о начале наземной операции Израиля с целью оккупации Газы. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 21:46 • Новости дня
    СМИ: Трамп знал о планах Израиля ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Axios: Нетаньяху заранее сообщил Трампу о планах ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 сентября проинформировал президента США Дональда Трампа о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в Катаре.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, речь шла о возможном военном ударе, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Белый дом получил эту информацию на достаточно позднем этапе подготовки операции, однако времени для отмены удара все же оставалось. Axios уточнил, что детали обсуждения и причины информирования на данном этапе источники не раскрыли.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    Премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    AFP сообщило о «массированных и нескончаемых» бомбардировках Газы

    AFP: Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками

    Tекст: Антон Антонов

    Идут интенсивные бомбардировки города Газа, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жителя города Ахмеда Газаля.

    «Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать», – приводит слова Газаля РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По его словам, некоторые здания полностью уничтожены, люди остаются под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление с целью занять Газу.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля

    ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.

    По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».

    Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

    Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.

    Комментарии (2)
    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

