В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Младенец и родители погибли от утечки газа в Подмосковье
Тела супругов и их трехмесячного сына без признаков жизни обнаружили в одной из квартир города Дзержинского в Московской области, сообщили в прокуратуре региона.
В жилом доме нашли мертвыми тела трех человек, по предварительным данным, причиной их гибели стало тяжелое отравление угарным газом, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Тела нашли 17 марта. В ходе осмотра в квартире нашли газовую колонку, которая была в неисправном состоянии.
В Следственном комитете добавили, что внешних признаков насилия на телах погибших эксперты не зафиксировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Пензенской области обнаружили тела семерых погибших от отравления газом местных жителей.