Российские военные поставили рекорд по сбитию дронов ВСУ
Бойцы поставили рекорд роты, сбив разработанным в Москве дроном-перехватчиком «Елка» свыше 50 украинских беспилотников за день, сообщил стрелок-наблюдатель батальона противодействия БПЛА с позывным Псих.
Рота российских военных установила рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью дрона-перехватчика «Елка», сообщает ТАСС. По словам стрелка-наблюдателя батальона ПВО с позывным Псих, за один день бойцы нейтрализовали более 50 беспилотников, включая ударные аппараты «Чайка», «Дартс», «Лютый» и «Бобер».
«Елка показала себя очень эффективно, она поражает цели очень легко, намного быстрее, чем стрелковое оружие», – рассказал Псих. Он подчеркнул, что некоторые дроны, такие как «Лютый», способны нести до 40 кг тротила, чего достаточно, чтобы разрушить здание.
Военнослужащий пояснил, что дрон-перехватчик активно используется для защиты объектов критической инфраструктуры, таких как ТЭЦ, нефтебазы и вышки связи. Зафиксировано более 300 сбитых целей в Брянской, Курской и Белгородской областях только с помощью «Елки». Последнюю неделю в регионе наблюдается затишье атак.
«Елка» оснащена искусственным интеллектом и не требует постоянного сопровождения оператора – дрон самостоятельно выбирает маршрут и поражает цель. В одном из случаев перехватчик атаковал беспилотник с высоты, «пикируя» сверху, что, по словам бойца, стало неожиданностью для расчетов.
Ранее сообщалось, что дрон-перехватчик «Елка» способен сбивать скоростные беспилотники самолетного типа, развивая скорость до 200 км/ч и самостоятельно рассчитывая траекторию полета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший комплекс перехвата «Елка» позволил российским военнослужащим отразить массовый налет украинских беспилотников «Лютый» в Брянской области, уничтожив более 50 дронов за два часа.
Комплекс «Елка» с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов России и уже применяется в приграничных районах и зоне спецоперации.
Дрон-перехватчик «Елка» стал главным средством борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками самолетного типа в одном из районов спецоперации.