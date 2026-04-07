В армии рассказали об эффективности дрона-перехватчика «Елка»
Каждый пуск дрона-перехватчика «Елка» завершается уничтожением воздушной цели и обеспечивает продвижение пехоты, заявил командир зенитно-ракетной батареи 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр» с позывным «Тигр34».
«Елка» обеспечивает противодействие разведывательным и ударным дронам ВСУ самолетного типа, каждый его пуск гарантирует пораженную цель, сказал собеседник РИА «Новости».
«У нас не бывало такого, чтобы по какой-либо цели пришлось вторую «Елку» применять», – добавил он.
Все расчеты ПВО в полосе действий 9-й бригады обеспечивают безопасное продвижение пехоты. Он подчеркнул, что дрон-перехватчик «Елка» стал главным средством борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками самолетного типа.
Командир добавил, что в районе наблюдается высокая активность гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» – за ночь встречается до 10 таких целей. Посты воздушного наблюдения, по его словам, работают по ним «Елками» и стрелковым оружием, при этом даже автоматы с тепловизорами успешно сбивают такие беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России за сутки с помощью дрона-перехватчика «Елка» перехватил пять беспилотников ВСУ, включая тяжелый дрон «Баба-яга». ВС России с помощью комплекса «Елка» уничтожили в Брянской области более 50 украинских дронов «Лютый» за два часа.