Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
Компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, подготовила отчет об атаках на танкеры, заходившие в российские порты, которые могли быть намеренно осуществлены иностранными государственными акторами.
По данным компании, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, указывающих на морские мины, передает ТАСС.
Среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major российской компании «Оборонлогистика», который потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, судно затонуло после взрыва в машинном отделении, произошедшего в международных водах между Испанией и Алжиром. Пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила о террористической атаке на судно, подтвердив, что 23 декабря 2024 года в 13.50 мск произошли три последовательных взрыва.
Компания Ambrey также указала на аналогичные инциденты с другими судами, такие как взрыв на нефтяном танкере Seacharm и танкере-химовозе Grace Ferrum. В компании считают, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.
Ambrey подчеркнула, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского «теневого флота». Несмотря на это, атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут увеличить стоимость страхования от военных рисков, полагают в компании.
Напомним, российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.