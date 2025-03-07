Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки

Tекст: Валерия Городецкая

По данным компании, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, указывающих на морские мины, передает ТАСС.

Среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major российской компании «Оборонлогистика», который потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, судно затонуло после взрыва в машинном отделении, произошедшего в международных водах между Испанией и Алжиром. Пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила о террористической атаке на судно, подтвердив, что 23 декабря 2024 года в 13.50 мск произошли три последовательных взрыва.

Компания Ambrey также указала на аналогичные инциденты с другими судами, такие как взрыв на нефтяном танкере Seacharm и танкере-химовозе Grace Ferrum. В компании считают, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

Ambrey подчеркнула, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского «теневого флота». Несмотря на это, атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут увеличить стоимость страхования от военных рисков, полагают в компании.

Напомним, российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.