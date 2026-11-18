Tекст: Дмитрий Бавырин

Потребовалось больше недели для подсчета голосов, чтобы убедиться: республиканцы действительно проиграли все, что могли, кроме Флориды. Уступили даже свою северную твердыню Аляску, где итоги выборов подводились особенно долго.

«Мы относимся к подсчету голосов, как к сексу: закончить первым и рано – это не цель процесса, – объяснял проволочки лидер местных демократов Эрик Крофт. – Мы предпочитаем делать это медленно и правильно, и в конце концов все участники будут удовлетворены. А вот Флорида немного поспешила».

В итоге сенатором США от Аляски стала бывшая племенная судья эскимосского народа юпик Мэри Пелтола, а от Миссисипи – синонима расистской глуши – чернокожий прокурор (и очень успешный, кстати, прокурор) Скотт Коллом, в которого никто не верил.

В сумме республиканцы потеряли девять мест в Сенате – у них теперь 44 кресла, против 56 у демократов. Эта потеря имеет долгосрочный эффект: каждые два года переизбирается только треть верхней палаты, так что консерваторы смогут вернуть свои традиционные штаты от Канзаса до Техаса в лучшем случае через шесть лет (в этом смысле значительное большинство демократов в Палате представителей – 262 голоса из 435 – менее существенно: нижняя палата переизбирается раз в два года).

Дальше – хуже: теперь в трех четвертях штатов губернатор – демократ, а в половине либералы имеют всю полноту власти, то есть еще и большинство в обеих палатах местного конгресса.

Несколько напоминает конец правления Джорджа Буша – младшего. Пусть не настолько, но счет на выборах тогда тоже был для республиканцев разгромный: американцы по достоинству оценили мировой финансовый кризис и последствия войны в Ираке, а президентом избрался последовательный противник военщины, молодой сенатор от Иллинойса Барак Обама

Вместо Ирака сейчас Иран, вместо мирового финансового кризиса – мировой энергетический, а элита США уже готовится к приходу «нового Обамы». Ожидается, что из-за наследства «в духе Буша» соревноваться за президентский пост будут по большей части демократы, как тогда – Обама и Хиллари Клинтон, а любой республиканец приговорен к поражению в финале.

По логике и вводным – так оно и есть, однако два года – это долго, в президентских кампаниях в США случались разные чудеса, а у «черных лебедей» затянувшийся перелетный сезон. Короче, все еще может измениться, но пока все действительно идет к кампании типа «Клинтон против Обамы».

Нынешняя Хиллари – это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Как прогрессивный демократ, он на такое сравнение не обидится, тем более имеются доказательства: у них чудовищно много общего в главном, если рассуждать в категориях политики.

Во-первых, Ньюсом – это фаворит старой партийной элиты, и он может рассчитывать на ее поддержку в финансовом и административном смысле.

Во-вторых, он «ястреб» во внешней политике и имеет нездоровую фиксацию на России, которую хочет «наказать». Свою предвыборную кампанию (а после выборов в Конгресс, считай, стартовала президентская гонка) он начал с поездки во Львов, куда привез гуманитарную помощь и слова поддержки для украинских неонацистов.

В-третьих, губернатора Калифорнии в народе не любят и его достижениями в штате не восхищаются. Многим он кажется человеком неискренним, а некоторые не могут понять, как его эталонная для американского политика семья и трудовая биография сочетаются с радикальным либерализмом во взглядах.

Тем не менее в ситуации безрыбья Ньюсом уже больше года является однозначным фаворитом президентской кампании среди демократов, как считалась им и Клинтон (про либеральные взгляды и идеальную семью которой уже было известно, что это ложь). Но потом в гонку ворвалась «темная лошадка» – и на этапе праймериз бывшую первую леди сенсационно обошел Обама.

Праймериз пока не начались, но после выборов в Конгресс калифорнийский губернатор стал быстро отставать в тотализаторах от Джона Оссоффа, политика в России малоизвестного.

СМИ и сторонники прямо называют его «новым Обамой». Тут даже совпадения искать не надо, сами признались.

Что-то общее есть в ушах, в харизме, в умении общаться с людьми и в той скорости, с какой Оссофф становится звездой. Цвет кожи принципиально другой, но тоже как бы меньшинство – белорусско-литовский еврей по папе.

Шесть лет назад 33-летний Оссофф выбил из сенатского кресла в преимущественно республиканском штате Джорджия представителя влиятельного клана Пердью – нынешнего посла США в Китае Дэвида Пердью. На последних выборах переизбрался с огромным отрывом – и как считается, будет претендовать на президентский пост.

О внешней политике говорит мало, если это не касается осуждения военных интервенций. Его основная повестка – доступность жизни для простых американцев и их бытовые проблемы. То есть отличается от Ньюсома примерно тем же, чем Обама отличался от Клинтон. Хорошая заявка на успех.

И потом, надо думать, тоже будет, как оно было с Обамой. Переехав в Белый дом, черный президент пересмотрел свою пацифистскую позицию. Втянулся в войну в Ливии, которая до сих пор закончиться не может. Наворотил губительного «схематоза» на Ближнем Востоке, который подразумевал сотрудничество с радикальными исламистами. Поддержал государственный переворот агрессивно антироссийской направленности на Украине.

То, что Украина сама по себе Обаму не интересовала, ситуации не помогло. За это направление отвечал вице-президент Джо Байден, который быстро обзавелся там финансовыми интересами и коррупционными связями.

От Оссоффа, стань он президентом, по обстоятельствам следует ждать того же или хуже.

Лоббистам военно-промышленного и энергетического комплексов будет с ним работать даже проще, чем с Обамой, который занимался частной адвокатской практикой и хотя бы через это познал жизнь. А Оссофф – профессиональный политик и всегда был им, как только перестал быть мальчиком из хорошей семьи. Жизнь видел в основном из окна служебного автомобиля – сперва чужого, теперь своего. А в его тактике бросается в глаза желание нравиться всем: если какая-либо позиция становится токсичной (например, поддержка Израиля), он меняет ее на противоположную.

За маской овцы вполне может таиться лев. В том числе поэтому заявка 39-летнего новичка на лидерство кажется более выигрышной, чем агрессивный внешнеполитический нахрап Ньюсома. Несмотря на попытку мимикрировать под прогрессивную повестку, калифорниец остается скучным партийным функционером со старыми деньгами, тогда как Оссоффа уже сейчас ждут «сбычи мечт» как от «человека будущего».

О том, что реальное будущее, скрытое за пожеланиями всего хорошего, может быть опасным и страшным, американцы предпочитают не думать. Но не в силу того, что они – американцы. «Се человек».