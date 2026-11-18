Tекст: Алексей Дегтярёв

Договор покроет пятую часть потребностей европейской республики в природном газе, передает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информационное агентство ЧТК.

Официальное подписание документа запланировано на первый квартал следующего года. Соглашение должно гарантировать стабильные поставки энергоносителей для чешских потребителей на длительный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек обсудил расширение добычи газа на Украине чешскими компаниями.

В январе возможную зависимость Евросоюза от американского топлива назвали стратегическим риском для региона.

В прошлом году премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об устранении зависимости государства от российского энергосырья.