Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Чехия договорилась закупать 1,4 млрд кубометров газа в год у США
Прага и Вашингтон утвердили окончательный вариант контракта, который обеспечит ежегодный экспорт 1,4 млрд кубических метров американского топлива на протяжении ближайших 15–20 лет.
Договор покроет пятую часть потребностей европейской республики в природном газе, передает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информационное агентство ЧТК.
Официальное подписание документа запланировано на первый квартал следующего года. Соглашение должно гарантировать стабильные поставки энергоносителей для чешских потребителей на длительный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек обсудил расширение добычи газа на Украине чешскими компаниями.
В январе возможную зависимость Евросоюза от американского топлива назвали стратегическим риском для региона.
В прошлом году премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об устранении зависимости государства от российского энергосырья.